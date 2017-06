Formalizan a nuevos imputados en fraude fiscal de Carabineros

Este lunes se desarrolló una nueva audiencia de formalización de 12 implicados en el millonario desfalco de Carabineros, que según detalló el fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, alcanzaría los 21 mil millones de pesos. Estos montos, adelantó el persecutor, continuarán aumentando.

Según se señaló en la audiencia, las personas habrían girado cheques por cerca de $5 mil millones de pesos quedándose con alrededor de $200 millones.

Una situación que complica a la institución encabezada por Bruno Villalobos, quien durante las últimas semanas ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de algunos parlamentarios de la comisión que indaga estas irregularidades, quienes incluso han exigido su salida.

Este lunes, la instancia legislativa sesionó en la sede del Congreso en Santiago, en donde concurrió nuevamente el antecesor de Villalobos, Gustavo González Jure, quien no tuvo tiempo de contestar todas las interrogantes de los parlamentarios durante la última sesión.

En la ocasión, la ex autoridad reiteró, al igual que Alberto Cienfuegos y Eduardo Gordon, no haber tenido conocimiento de los ilícitos que se cometían, tanto en relación al fraude como de los gastos reservados.

González Jure, quien designó al ex director de finanzas Flavio Echeverría –uno de los líderes de la malversación- indicó no haber sospechado de él y argumentó que decidió nominarlo por sus méritos académicos y por su antigüedad en la institución.

El diputado y presidente de la comisión Jaime Pilowsky refutó al ex uniformado señalando que “no me basta con un buen currículum. Creo que también elementos éticos y estéticos son importantes para el nombramiento de un general de la República”.

Paralelamente, durante la semana pasada se conoció que la máxima autoridad policial estaría vinculada en un caso de Derechos Humanos por el que declaró en calidad de testigo.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, estimó que el haber declarado como testigo, no lo hace culpable en este caso, por lo que este tema no debería complicar la permanencia de Villalobos al mando de la institución. “Declaró en calidad de testigo, no es que esté inculpado o que sea culpable”.

Según los resultados de la última encuesta CEP, Carabineros dejó de ser la institución más confiable para la ciudadanía, alcanzando un 37% de adhesión, 17% menos que la medición anterior.