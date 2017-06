Benito Baranda acusa engaño de familiares de criminales de lesa humanidad

A través de una cápsula de 1 minuto 40 segundos, la agrupación “hijos y nietos prisioneros del pasado” hizo un llamado a las víctimas de crímenes de lesa humanidad a terminar con el odio y el rencor y perdonar a sus victimarios, muchos de ellos recluidos en el penal Punta Peuco.

En el video difundido este martes aparecen hijas de ex tenientes y capitanes del Ejército, así como el sacerdote Fernando Montes, el presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda y el abogado de Derechos Humanos, Héctor Salazar.

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira “este video es de una gravedad absoluta” y recordó que cada uno de ellos no está involucrado en un solo proceso judicial, ni en dos, ni en tres “cada uno de ellos está condenado por más de quince, veinte crímenes de hombres y mujeres”.

Además, la dirigenta enfatizó que “ninguno ha mostrado arrepentimiento de los crímenes cometidos, ninguno ha aportado en las causas que se investigan para avanzar más rápido. Ellos reivindican los crímenes cometidos”.

En esa línea, la presidenta de la AFEP emplazó a los implicados en estos casos, a entregar información de los cerca de mil detenidos desaparecidos: “Que digan dónde están los 5 detenidos desaparecidos de Carmen Vivanco, que digan dónde están los 4 detenidos desaparecidos de Ana Recabarren. Que digan dónde están los casi mil detenidos desaparecidos que aún sus familiares por cuarenta y dos años, treinta y ocho años viven esa angustia”.

Alicia Lira fue categórica en remarcar que las agrupaciones nunca han sido parte de venganzas ni de odios: “Si fuera por odio, nosotros sabemos dónde viven muchos criminales que fueron condenados y que no están en Punta Peuco. Pero jamás nos anidará un sentimiento que ellos tuvieron de matar y ensañarse con otros chilenos, incluso mujeres embarazadas”.

En tanto, el abogado de Derechos Humanos, Francisco Jara recalcó que el “perdón” debe ser un acto individual y respecto a hechos puntuales.

“El perdón es algo que tiene que decir cada víctima y tiene que ser en función de un perdón por hechos concretos y aquí no hay reconocimiento. Si uno ve cuando se pelean las libertades condicionales, lo que dicen todos los informes de Gendarmería es que no hay conciencia del delito, no hay conciencia del daño, ellos se hacen llamar presos políticos, entonces no sé si sea un perdón verdadero, a mí me parece que no”.

Luego de la difusión de la pieza audiovisual, tanto el sacerdote jesita, Fernando Montes, como Benito Baranda desmintieron categóricamente haber participado en el video para los fines que se utilizó su imagen.

A través de un comunicado el presidente de América Solidaria aclaró que no apoya esta campaña: “Me siento engañado. Mi imagen fue usada para fines que no comparto”.

Mientras que el religioso aseguró en entrevista con radio ADN que sus dichos fueron pronunciados en otra oportunidad y no para el video en cuestión.

Pese a esto, el abogado Francisco Jara, cuestionó el rol que ha jugado el sacerdote en relación al debate por otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad: “Él ha ido al Congreso, ha dicho esas mismas cosas, o cosas muy parecidas”.

