Censo 2017: no todo lo que brilla es oro

Señor Director:

Desde 1813 se censa a la población para saber cuántos habitantes somos, lo que se percibe como un gran aporte para el país. Aparentemente, el Censo 2017 no fue la excepción, pero me siento en la obligación de contar mi experiencia como censista en la comuna de Maipú, donde hubo múltiples problemas en la organización y ejecución de este registro nacional: A pesar de que se tomaron precauciones otorgando el día como feriado irrenunciable, hubo censistas que no llegaron para cumplir la tarea con la que voluntariamente se habían comprometido, el INE otorgó direcciones falsas y los horarios de capacitación no fueron los más adecuados. Esto generó graves retrasos y pérdidas de tiempo para aplicar el Censo y, por supuesto, pone en duda la veracidad de los datos recabados.

Junto a mis compañeros nos sentimos llamados a participar de esta “fiesta ciudadana” de la que tanto se habló, sacrificamos nuestro tiempo y nos pusimos a disposición del país para contribuir a esta histórica labor cívica. Pero es frustrante para nosotros, los estudiantes, ver cómo la irresponsabilidad y la mala organización arruinan nuestra intención de querer participar en la sociedad. Si a los jóvenes nos piden compromiso y seriedad, ¡demuéstrenlo!, porque con estas situaciones perdemos una vez más el interés.

Si aspiramos a ser un país desarrollado y alardear de nuestros logros, recordemos que no todo lo que brilla es oro y mantengamos los pies sobre la tierra.