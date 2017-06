Enríquez-Ominami: Los “amigos de Piñera” crearon un cerco comunicacional

Habiendo iniciado su tercera candidatura presidencial con poco más de 40 años de vida, Marco Enríquez-Ominami conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre de la diferencia de esta campaña con las anteriores que vivió.

El pasado viernes, el fundador del Partido Progresista registró tan sólo un 1% en la encuesta CEP, algo muy lejano al protagonismo que tuvo en las presidenciales de 2009 y 2013. El candidato dijo que esto no es representativo, por lo que se mantiene optimista.

Incluso, aseguró que el bajo apoyo que demuestra tiene una explicación: “Si usted revisa la cantidad de presencias en medios, con las encuestas, es idéntico. 1% de aparición en televisión es 1% en las encuesta, 20% presencia de Sebastián Piñera en los medios, 20% en las encuestas (…) está demostrado que a mayor exposición, mayor adhesión. Hoy tenemos una dificultad para que la gente sepa que soy candidato a la presidencia de la República”.

El ex diputado acusó al piñerismo y su influencia en los medios de comunicación de su resultados en las encuestas: “Denuncio un cerco en algunos medios. Son todos amigos de él (Sebastián Piñera), aparte los medios de comunicación están en manos de banqueros. La empresa de Sebastián Piñera se llama Bancard. Es evidente que hay un cerco, basta con ver las entrevistas que le hacen, son impresentables algunas. Yo he sido sometido a entrevistas durísimas, y en buena hora. He sido sometido a investigaciones durísimas, y en buena hora. Mis cuentas corrientes están siendo investigadas ahora en tiempo real, sin mi oposición. Sebastián Piñera cuando fue invitado a declarar a la justicia, no hubo una sola imagen”.

Además, confirmó que en su comando manejan encuestas que le indican que en regiones tiene un apoyo del 11%, sin detallar los nombres de estos sondeos.

Su relación con el Frente Amplio

Cuando nació la coalición que hoy tiene a Alberto Mayol y Beatriz Sánchez como precandidatos presidenciales, se dejó fuera al Partido Progresista, debido a los vínculos de Enríquez-Ominami con el caso SQM que investiga la justicia.

Hoy, a meses de esa decisión, el candidato del PRO critica al conglomerado, a los que acusa de ser “más frente que amplio”. Pero pese a esas diferencias, valora su existencia: “Los vamos a necesitar en segunda vuelta (pero) todo lo que dicen ya lo dijimos, el aborto y matrimonio igualitario, ya lo dijimos. Aprendimos algo, habiendo estado en dos elecciones, saliendo terceros y batiendo todos los records en la historia de Chile en materia de votación para una fuerza independiente, y no pudimos ganar”.

El candidato presidencial del PRO apunta a que es un error dividir a la izquierda, pero aún no olvida los motivos por los que él y su partido fueron marginados del pacto: “Si ese es el terreno al que quieren ir, cuando quieran discutimos de ética y moral con Alberto Mayol y Beatriz Sánchez, porque los fundadores del Frente Amplio recibieron platas de empresarios. Máximo Pacheco Matte, de la papelera, Max Marambio. Les dieron plata a Giorgio Jackson, es público”.

Hablar de propuestas

En la entrevista, el líder del PRO también avanzó en sus propuestas programáticas, con las que busca diferenciarse de otros candidatos como Beatriz Sánchez o Alejandro Guillier. “No he escuchado una medida para reactivar la economía. Una cosa es estar en las radios diciendo que quieren quitarle plata a los ricos, y otra es explicar cómo se reactiva el empleo en Chile”.

Su propuesta, en cambio, es establecer un 0% de impuesto a las Pymes. La consecuencia para el Estado, es decir, la cantidad de dinero que deja de recaudar, según Enríquez-Ominami, serían hasta 10 mil Unidades de Fomento, menos de 10 mil millones, lo que sería compensado estableciendo un 1% de impuestos a quienes tengan activos en la bolsa.

Además, el candidato propuso bajar el rango del impuesto específico a la minería, que hoy se paga sobre las 12 mil toneladas, a a las 2 mil toneladas.

Escuchar audio completo aquí: