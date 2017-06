José Sulantay: “Hay antecedentes que hacen pensar que en la Selección se perdona todo”

El ex técnico de la selección sub 20 que remató tercera en Canadá criticó el comportamiento de Eugenio Mena y señaló que “si lamentablemente ya se ha perdonado actos de este tipo, a él también lo tenían que perdonar”.

Con molestia y decepción reaccionó el director técnico José Sulantay quien, recordemos, dirigió a muchos de los integrantes de la selección nacional cuando fue el adiestrador de las series menores de “La Roja” en el mundial de Canada 2007, a la noticia de la detención del defensa Eugenio Mena quien fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

El DT nacional señaló que “este es un hecho grave, pero hay antecedentes anteriores que hacen pensar que no hay una regla fuerte que se tenga que cumplir cuando uno es seleccionado nacional y tiene una competición tan importante como la Copa Confederaciones”.

Sulantay señaló que este es un hecho grave y reprochable no solo en lo deportivo sino que estamos ante un acto criminal “este error no es grave solo por lo deportivo, si una persona maneja en esas condiciones para mí es un peligro, un acto criminal”.

El ex entrenador de la selección sub 20 añadió que si se permitió faltas como la cometida por Arturo Vidal en la Copa América de 2015, se tiene que perdonar actos como el de Eugenio Mena. “yo no quiero decir si tiene o no que haber ido, pero si esto sucedió antes con casos como fiestas u otras cosas que fueron perdonadas, si fueron los demás, él también tiene que haber ido lamentablemente”.

José Sulantay agregó que “estos jugadores cuando están en el extranjero no cometen estas faltas porque les significaría multas millonarias, pero acá en Chile y Sudamérica es distinto” y añade que “cuando uno es seleccionado nacional tiene el triple de responsabilidades acorde con lo que se está representando.

El entrenador finalizó señalando que “la educación que se tiene que dar a los jóvenes es muy amplia e involucra a los clubes”, en ese sentido señala que “cuando se es figura se cae en este tipo de acciones que no corresponden porque es muy fácil desequilibrarse”.