Servel desmiente al PS por fallida primaria entre Díaz y Escalona

Fuentes de la entidad descartan la tesis y aseguraron que el partido no respetó los tiempos legales.p

Mediante una carta, Marcelo Díaz, ex vocero de gobierno, bajó su postulación al Senado por Aysén como candidato del Partido Socialista (PS), argumentando que no participará de una elección sin primarias abiertas o sin una consulta ciudadana.

Esto, luego que la colectividad decidiera definir al candidato a senador por la XI Región, a través de primarias internas el próximo 11 de junio.

Díaz, quien disputaba un cupo con Camilo Escalona, cuestionó la decisión del partido manifestando en que en el contexto actual, de “severa crisis de confianza ciudadana, eludir la participación solo acarreará costos y hará más difícil el objetivo de elegir a un senador por la Región”.

“Con la misma claridad con la que he expresado y ratificado mi disposición a participar en primarias o consulta abierta a la ciudadanía, no estoy disponible para concurrir a una elección interna del PS”, indicó.

En tanto, Karina Delfino, vicepresidenta del Partido Socialista indicó que desde la colectividad tenían la voluntad de hacer primarias, pero no pudieron porque el Servicio Electoral no habría proporcionado la información de los militantes ajenos que no pertenecen al PS.

“Siempre existió la voluntad de generar un mecanismo lo más democrático posible para elegir nuestro candidato a senador en Aysén, por eso nosotros pensábamos hacer una primaria abierta, pero hubo este impedimento por el Servel, entonces tuvimos que hacer una primaria interna con los padrones del partido que son los que nosotros manejamos”, sostuvo.

No obstante, Marcelo Díaz advirtió que el Tribunal Supremo del PS habría tenido acceso a un padrón con todos los ciudadanos militantes de la Región ajenos al partido, lo cual habría permitido superar el inconveniente que justifica eliminar la opción de una consulta abierta.

Respecto de esta acusación, Karina Delfino descartó que el PS contara con la información del padrón de todos los ciudadanos inscritos en partidos de Aysén: “El Tribunal cuenta con el padrón interno y el no militante. Sin embargo, de este último no se conoce la militancia. Ese es el impedimento que no permite hacer la primaria ciudadana porque podrían votar personas de la derecha”.

Desde el Servel explicaron que es difícil que el Partido Socialista cuente con un padrón depurado de militantes de otras colectividades, pues dicha información no se puede difundir.

De este modo, enfatizaron que el error fue del PS porque lo formal es que los partidos inscriban sus primarias parlamentarias antes del 3 de mayo, para que el Servicio realice el proceso, lo cual en este caso no ocurrió.

En ese sentido, agregaron que los partidos tienen la posibilidad de elegir primarias internas o abiertas, pero que es el Servel el que maneja la base de datos de los militantes y no las colectividades, aunque la soliciten, ya que existe reserva constitucional de la afiliación de las personas.