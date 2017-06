Dificultades de las minorías sexuales en el trabajo

Señor Director:

Me parece ilógico que ya en el siglo XXI sigamos discriminando a las minorías sexuales, especialmente en los temas laborales. Todo Chile quiere evolucionar, pero ¿cómo pretendemos hacerlo siendo que no solucionamos un tema tan básico como este?

La comunidad LGTB siempre ha tenido problemas con la sociedad, ya sea porque esta la ha discriminado, la ha golpeado o incluso asesinado, como le ocurrió a Daniel Zamudio. En Chile ya se han aprobado muchas leyes para esta comunidad y la sociedad no la respeta como debe ser y esto me parece un retroceso en nuestro país. Hay temas más importantes que debemos solucionar y no debemos quedarnos con un tema ya solucionado, como es el de las minorías sexuales.

Hace poco se reveló un estudio de “la Fundación Iguales”, en el cual se hizo una encuesta la cual mostraba que el 50% de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales les cuesta más conseguir empleo que a los heterosexuales. ¿Y por qué?, solo por el hecho de su orientación sexual. Estamos retrocediendo, no aceptamos a personas o e incluso, según este mismo estudio el 15% ha sido despedida por su preferencia sexual. Me parece absurdo, ya que lo que importa en un tema laboral es como desempeña la persona su trabajo, o sea, si la persona es eficiente se queda, pero si no lo es, se despide, igual que a todos.

Me parece ambiguo que algunas personas no quieran evidenciar su orientación sexual frente a sus jefes sólo porque quieren conseguir el empleo. También es incoherente que a personas se les haya negado su desarrollo profesional debido a su orientación sexual. Todos tenemos los mismos derechos a ser lo que queramos y a desempeñar los rubros que deseamos, pero a la comunidad LGTB muchas veces se lo han negado y no han logrado ser lo que quieren.

Querido Chile, en algunos rubros hay poca gente y profesionales, como en ciertas áreas de la salud y sigue careciendo debido a que ustedes excluyen a las personas por su raza, orientación sexual,etc. ¿Cómo quieren evolucionar si no aceptamos a las personas, ya sea por cómo son o por su forma de pensar?

¿Cómo queremos avanzar socialmente si no solucionamos temas tan simples como este? Debido a esto siempre faltarán trabajadores en ciertas áreas laborales y habrá gente que se sienta excluida e intimidada por la sociedad. Reflexionen y fíjense en el daño que estamos provocando a nuestro país y a nosotros mismos.