Giorgio Jackson desestima críticas de Alberto Mayol a RD por padrón electoral

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de Revolución Democrática respondió a las críticas esbozadas por el precandidato del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien lo acusó de no querer mostrar el padrón electoral que incluye a los 34 mil adherentes.

Hace unos meses, y como una manera de cautelar el desarrollo de las primarias legales, las diferentes fuerzas políticas que componen el Frente Amplio, decidieron que el camino era legalizar a Revolución Democrática. En ese esfuerzo conjunto, Revolución Democrática reunió las 34 mil firmas que componen su padrón electoral. Qué hacer con el padrón y como gestionarlo ha dado pie a diferencias de criterios entre las colectividades del conglomerado.

Este miércoles, en entrevista con un diario de distribución nacional, el precandidato presidencial respaldado por Nueva Democracia, Alberto Mayol, acusó una suerte de trato diferenciado para el y la candidata de RD y del Movimiento Autonomista. “Revolución Democrática tiene el padrón electoral y no lo ha puesto a disposición de nuestro comando; los medios oficiales del Frente Amplio informan las actividades de Beatriz Sánchez y no las nuestras. Ha habido un diferencial de los recursos políticos del conglomerado a la opción de Beatriz”, afirmó.

En la misma línea, Mayol apuntó directamente a Jackson: “La candidatura de Beatriz Sánchez fue levantada por él, y hubo un momento en que fue evidente que se buscó una candidatura única y querían deshacerse de las opciones por un proceso de internet antes de las primarias. Recibí muchos llamados y me invitaron a que abandonara el camino para que Beatriz caminara sola”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado explicó que aún no tienen el padrón definitivo. “No entiendo muy bien la crítica, si es que es desconocimiento en el hecho de que nosotros todavía no tenemos acceso a esa información porque la estamos digitalizando, o si se espera que hubiera una imparcialidad de un partido político que tomó una opción de apoyar una candidatura, en este caso la de Beatriz Sánchez, por una amplia mayoría de consulta interna”, afirmó Jackson.

Las críticas de Mayol habrían apuntado al hecho de que las firmas que permitieron constituir a RD como partido, y que otorgaron la opción de realizar las primarias legales, se consiguieron con el esfuerzo colectivo de todas las organizaciones y no sólo de RD, por lo que sería adecuado compartir la información derivada de ese proceso.

En este sentido, Giorgio Jackson declaró que “siempre fuimos conscientes de que esa búsqueda de firmas, si bien, partió por RD, hubo varios movimientos y colectivos que apoyaron este proceso. Pero insisto, nosotros no podemos cometer la irresponsabilidad de vulnerar la ley y el secreto que suponen esos datos que están hoy día por ley protegidos, solamente para la militancia de RD, para entregárselos a otras personas, eso sería traicionar la confianza que es al mismo tiempo la razón por la cual mucha gente firmó”.

En la misma línea, el parlamentario explicó que RD aún no tiene acceso al padrón electoral, no del Servel, sino que de su propia militancia, porque este se estaría recién digitalizando.

“Nosotros si o si, vamos a entregar información que permita a las personas, tomar una mejor decisión, hacerse sus propios juicios. Ahora, lo que es evidente es que en RD tomamos una opción por Beatriz Sánchez, y es la candidatura que vamos a apoyar decididamente en estas primarias”. agregó el diputado.

Los desafíos del Frente Amplio

Uno de los aspectos clave y que marca a las dos precandidaturas presidenciales del Frente Amplio es la amplia recepción que han tenido, en el poco tiempo que llevan constituidos como conglomerado político.

En ese sentido, Jackson destacó los avances que han tenido en este tiempo y se refirió a los desafío que quedan por cumplir, no sólo ante las primarias del 2 de julio, sino que también ante la participación del FA en una eventual segunda vuelta.

“Todavía falta llegar a audiencias más masivas, quizás que no están tan politizadas. Porque quizás no muchas personas se interesan en política, leen medios alternativos, digitales, y en general esas personas nos han conocido y en general tenemos una nueva evaluación dentro de ese mundo”, destacó.

Respecto a la masividad, el parlamentario sostuvo que hoy por hoy existe un “gran porcentaje que está totalmente desvinculado de la política, que uno le menciona la palabra y que no logran entrar en esa frecuencia porque se sienten muy decepcionados del sistema político. Esa apatía generalizada hoy día me imagino que es el publico más difícil de poder enganchar, comprometer”.

Jackson agregó que en ese último aspecto el FA se enfrenta a un “desafió gigante” y también a una oportunidad: “Al no tener nosotros un historial desde el cual puedan decirnos que hemos defraudado algún tipo de confianza sino que simplemente hemos venido construyendo confianzas. Me imagino que muchas de las personas que hoy día no están participando de las elecciones, de los procesos políticos, hoy día podrían evaluar, en el FA, una alternativa real de Gobierno, y al menos también estamos apostando a esas personas para que vuelvan a creer en la política, y se la tomen con sus propias manos”, concluyó.