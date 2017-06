Justicia confirma procesamiento de Cristián Labbé por torturas en Santo Domingo

La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó el auto de procesamiento del ex alcalde de Providencia, coronel (r) Cristián Labbé Galilea, por los delitos de detención ilegal, secuestro y aplicación de torturas contra Cosme Segundo Caracciolo Álvarez, hechos ocurridos en marzo de 1975 en el balneario de Santo Domingo.

Fue la Tercera Sala del tribunal de alzada de la ciudad puerto la que ratificó la resolución del ministro en visita extraordinario para causas de violaciones a los derechos humanos, Jaime Arancibia Pinto, quien rechazó la petición de revocamiento del proceso ingresado por el abogado defensor de Labbé, Cristián Espejo, el 26 de marzo pasado.

Justamente, el abogado Espejo criticó la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso al mismo tiempo que descalificó el testimonio de Cosme Caracciolo, asegurando que no tiene sustento en ninguna prueba, y que estaría mintiendo descaradamente sobre la participación del coronel en retiro en las torturas que recibió.

“Seguimos con el tema Caracciolo que está supeditado sólo en sus dichos y no hay ningún elemento de prueba al respecto. Es muy feble el auto de procesamiento, aparece como bastante poco serio lo que está ocurriendo con el señor Caracciolo que lleva en esta causa sosteniendo con sus únicos dichos, luego que el año 2002 había acusado a otra persona, donde ha hecho una gira internacional diciendo que fue torturado y nunca había nombrado a Labbé. Sabemos que está mintiendo descaradamente”.

En tanto, Cosme Caracciolo, quien también es dirigente de los pescadores artesanales, respondió a las declaraciones del abogado defensor de Labbé señalando que está certificada tanto su detención en dependencias de la DINA en el balneario de Santo Domingo, así como la presencia del ex alcalde de Providencia en el lugar, por lo que no aceptará que lo califiquen de mentiroso.

“Yo estuve detenido en el año 75, están todos los documentos que así lo certifican y Cristián Labbé estuvo en el año 75 en Rocas de Santo Domingo, fue uno de los que me agredió a mí, uno de los torturadores. El tiempo pasa, pero no se ha generado justicia en ningún momento y yo estoy solamente detrás de justicia, y no acepto que un señor abogado venga a tratarme de mentiroso, eso me parece inaceptable. Tienen que demostrar que yo miento, así como igual tiene que demostrar la inocencia de este criminal, del señor Cristián Labbé”.

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Temuco otorgó el lunes pasado la libertad bajo fianza al coronel (r) Cristián Labbé, esto en el marco del proceso por el delito de tormentos a cuatro personas, hechos ocurridos en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, en 1973. El monto acordado de pago fue 1 millón de pesos.

A mediados de abril Labbé fue detenido y trasladado al Destacamento de Montaña N° 8 Tucapel de Temuco. En esa ocasión, su abogado defensor aseguró que su representado, al igual que en el caso que denuncia Cosme Caracciolo, no tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan.