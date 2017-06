Los uruguayos Carmen Sandiego se reúnen con tres bandas chilenas en Santiago

El grupo será parte del Sideral Fest, que se realizará el próximo 24 de junio en el antiguo parque de diversiones, con Medio Hermano, Niños del Cerro y Chini and the Technicians.

La visita de la banda uruguaya Carmen Sandiego marcará la realización del Sideral Fest, concierto que también reunirá a los locales Niños del Cerro, Medio Hermano y Chini and the Technicians, en el ex Teatro Mundo Mágico.

El grupo, que ya visitó Chile en 2012, está formado por Matías Lens, Flavio Lira, Lucía Riera, Ezequiel Rivero y Leticia Skrycky, quienes presentarán su disco más reciente, Mapas anatómicos (2016).

Su segunda visita a Santiago estará acompañada por algunas de las bandas más activas en el circuito independiente local. Chini and the Technicians acaban de liberar el clip “Cita a ciegas”; Medio Hermano participó recién del Lima Popfest; y Niños del Cerro se prepara para editar el sucesor del alabado Nonato Coo.

El concierto sumará otra banda invitada que será anunciada en los próximos días. Además, será registrado para el documental La bitácora del sur, acerca de la música independiente en Chile, Argentina y Uruguay.

Las entradas tienen valores de tres mil pesos en preventa y se pueden adquirir en Sideral Fest. El ex Teatro Mundo Mágico se encuentra en General Bonilla 6100, Lo Prado.