Organizaciones convocan a marcha contra Alto Maipo

Dirigentes de diversas organizaciones sociales y medioambientales convocaron a una marcha en el sector sur de Santiago bajo la consigna “Fuera Alto Maipo y Aguas Andinas”.

Natalie Joignant, co-vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, señaló que el llamado es para que todas las personas de Santiago se movilicen con el fin de detener el proyecto de Aes Gener.

La dirigente comentó que se están realizando una serie de acciones en conjunto con organismos internacionales para denunciar a los financistas del proyecto Alto Maipo, quienes, según la co-vocera, poco a poco se han retirado de la iniciativa.

Además, se refirió a los aluviones y cortes de agua que se han producido desde el año pasado, argumentando que aunque los factores pueden estar desencadenados principalmente por el cambio climático, el proyecto acelera estos efectos.

“Al dejar el río sin agua, más o menos por cien kilómetros donde el río no podrá cumplir sus funciones ambientales, el calor que ya está aumentando sin Alto Maipo (entre 12 y 4 grados) va a incrementar aún más. No sabemos cuánto, pero ya estamos viendo los efectos: aluviones y remociones en masa por deslizamiento de tierra suelta, debido a este proyecto que es nefasto”, explicó.

De este modo, para Joignant, la responsabilidad es de Alto Maipo y Aguas Andinas. “Hace un mes nos reunimos con el superintendente de Servicios Sanitarios, donde le advertimos el peligro que existe en Santiago por la negligencia con que han actuado estas empresas. Hay remociones de tierra en masa, uso de tronaduras y una explotación en la cordillera que extrae materiales que contaminan el agua que tomamos todos”.

Por su parte, Jorge Díaz, vocero de Agua y Soberanía, advirtió que este año las poblaciones de Puente Alto han sido permanentemente perjudicadas por los cortes de agua. “No estamos dispuestos a seguir soportando que empresas criminales se coludan en contratos secretos, que ya descubrimos, nos sigan robando el agua y nos hagan correr por un litro cada vez que esta se corta”.

Sofía Melo, vocera de la Comunidad de San Juan en Pirque, mencionó la iniciativa de Aguas Andinas para construir una reserva de agua de 1,5 millones de metros cúbicos en Pirque, para asegurar el suministro de agua en la Región Metropolitana. El proyecto fue aprobado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en octubre de 2013 y actualmente se encuentra en una fase de estudio ambiental. De acuerdo a estimaciones comenzaría a operar el año 2019.

Según la vocera de la Comunidad de San Juan, esta iniciativa, tal como hoy esta presentada, constituye un riesgo de catástrofe humanitaria y sanitaria para la Región. “Se quiere construir en unas terrazas fluviales que no tienen la resistencia de suelo, al menos no está comprobado que puedan soportar la cantidad de peso que se les pondrá. Esto puede generar un colapso de ellas hacia el río y, por lo tanto, un corte prolongado de agua. Nosotros hemos estudiado este proyecto y nos dimos cuenta que esto es un parche al problema porque no resuelve los cortes de agua para Santiago”.

La manifestación fue convocada para este sábado 10 de junio a las 10:30 horas, desde el frontis de la Municipalidad de Puente Alto hasta la plaza principal, y su objetivo es emplazar el carácter del servicio que entrega tanto Aes Gener como Aguas Andinas y su impacto para la población.