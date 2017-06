Los niños: Cuando no hay posibilidades de crecer

Andrés y Anita pretenden casarse, pero no pueden. Sus familias no están dispuestas a que ellos, dos adultos con Síndrome de Down a sus casi 50 años, cuiden de sí mismos. Lo mismo ocurre con Ricardo y Rita, dos de sus amigos que, al igual que ellos, han concurrido al mismo colegio por más de 30 años. Ellos están cansados. Quieren vivir de manera acorde a su edad, sin embargo, pese a sus esfuerzos, no lo logran.

Esta es la realidad que aborda la última película de la realizadora nacional Maite Alberdi. Se trata de Los Niños, cinta que en cerca de 80 minutos recorre los altos y bajos, amores y desventuras de los cuatro alumnos del Centro Educacional Especial y Laboral (Coocende) de Las Condes.

La película surgió de la mano de una experiencia personal de la directora. Su tía Francia fue justamente quien la inspiró para poder realizar este proyecto que comenzó a filmarse en 2012: “La preocupación de mi familia, especialmente de mi abuela, era con quién iba a vivir mi tía cuando ella no estuviera”, cuenta la realizadora.

Pero los protagonistas de la cinta no fueron escogidos al azar. Según cuenta la realizadora, luego de una larga búsqueda decidió quedarse con Ricardo, Anita, Rita y Andrés, porque “su vida no había cambiado mucho en el tiempo”.

En este sentido, la documentalista advierte que este grupo de adultos fue criado en un contexto particular donde, por ejemplo, no existían colegios especiales. “Es una realidad difícil. Tiene que ver con cómo han sido criados. No solo está el sistema sino que es otra generación. Sus papás tuvieron que abrir otras puertas y eso ha ido cambiando. Hay que pensar que se trata de padres a los que les dijeron que sus hijos iban a vivir hasta los 25 años. Ellos no fueron criados para ser adultos. Siempre pensaron que iban a ser niños. El contexto cambió y pertenecen a una generación que llegó a ser adulta, pero que siguen viviendo la misma vida que cuando tenían menos de diez años”.

En abril de este año el Senado aprobó la Ley de Inclusión Laboral, normativa que señala que las empresas de más de 100 trabajadores deben contar con un 1 por ciento de personal con discapacidad.

La legislación también elimina el pago de sueldos simbólicos, es decir, impide que los trabajadores con capacidades especiales perciban un salario inferior al mínimo.

En este sentido, Maite Alberdi indica que pese a este avanza, aún quedan temas pendientes: “En realidad tiene que ver con puedan trabajar en lo que les gusta, en lo que quieren ,que no sean trabajos que se hagan como favor, que se puedan casar, que puedan vivir de manera independiente, que tengan protección social. Hay gente que necesita instituciones después de los 25 años y ese es el principal problema hoy. Que los colegios públicos para personas con discapacidad sólo los pueden tener personas con capacidades diferentes hasta los 25 años, entonces mucha población en situaciones vulnerables elige quedarse en la casa para cuidarlos. Es complejo”.