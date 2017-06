Acusan a Carolina Goic de destruir alianza de centro-izquierda

Si bien se esperaba que este lunes los siete partidos que integran la Nueva Mayoría dieran una señal de unidad al acordar un pacto en materia de gobernadores regionales, estas negociaciones quedaron en punto muerto, luego de que la presidenta de la DC arremetiera en contra de la candidatura y el comando de Guillier y se desmarcara de la gestión de Michelle Bachelet.

Pese a que la abanderada de la falange restó importancia a estos dichos, el tema generó molestia no sólo en el resto de los partidos, sino que al interior de la Democracia Cristiana, desde donde han aumentado los cuestionamientos hacia la manera en que la senadora ha llevado su candidatura.

Un complejo panorama interno es el que enfrenta la Democracia Cristiana. Los reiterados intentos por arribar a un acuerdo en materia parlamentaria y de gobernadores con los demás partidos oficialistas, se vieron truncados este lunes luego de la que abanderada de ese partido, Carolina Goic endureciera el tono para referirse al Gobierno y a sus socios de coalición.

En entrevista con dos radioemisoras la senadora por Magallanes criticó la “izquierdización” de la campaña de Guillier comparándolo con la gestión del Ejecutivo: “ese ha sido justamente el error de este Gobierno” sostuvo la candidata en relación al rumbo que han tomado las reformas de Michelle Bachelet.

Además Carolina Goic afirmó no ser la continuadora de la mandataria, marcando una fuerte distancia política con la Nueva Mayoría.

Por esta razón, al comenzar el comité político de los lunes en Palacio, los demás dirigentes oficialistas expresaron su molestia con estos dichos y anunció que suspenderían su participación del almuerzo pactado para las 13.30 horas, en donde se zanjaría el acuerdo en el que venían trabajando desde hace varias semanas.

El jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, acusó que la líder DC “está actuando de una forma muy desleal” y manifestó que su candidatura representa “una aventura personalista” recordando su bajo respaldo en las encuestas.

“El senador Guillier ha sido capaz de aglutinar detrás de su figura al 90% de la Nueva Mayoría, lo que demuestra su visión y mirada de equipo, Goic, en cambio, lo único que ha hecho es justamente destruir esa alianza de centro-izquierda en busca de una aventura personalista. Goic debe hacerse una aitocrítica, no es casual que marque un 1% y siga bajando en las encuestas” afirmó.

Misma alusión hizo Alejandro Guillier, quien al ser consultado al respecto señaló que la candidatura de Goic “está pasando por un momento difícil, probablemente, y eso hace que a veces digas cosas que después te vas a arrepentir”.

En tanto, el secretario general de la Falange, Gonzalo Duarte, si bien prefirió no dramatizar las declaraciones de ambos lados, enfatizó que ha sido su partido el que ha mostrado una permanente disposición para llegar a acuerdos, a diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de las colectividades.

“La Democracia Cristiana ha expresado en distintos momentos que está disponible para construir un acuerdo político en materia presidencial, en materia parlamentaria y de gobernadores regionales. Nosotros tenemos esa disposición y esa voluntad y esperamos encontrar acida en los partidos de izquierda quienes no han llegado a acuerdo en materia parlamentaria permanentemente y públicamente se han negado a llegar a acuerdos sobre esas materias”

Sin embargo para algunos parlamentarios de la DC las declaraciones de su presidenta constituyen un “error” que podría jugarles en contra para constituir una eventual alianza de centro izquierda.

También existe preocupación en la bancada de la Falange respecto del futuro de muchos parlamentarios que irán a la reelección, tomando en cuenta el actual escenario que enfrenta el partido: sin acuerdo parlamentario y –eventualmente- sin acuerdo para gobernadores regionales.

El jefe de bancada de senadores DC, Jorge Pizarro cuestionó la forma en que la senadora por Magallanes se refirió a sus socios, haciendo hincapié en que la campaña se sustenta en propuestas y teniendo en claro que las diferencias se tienen con la derecha”.

Además agregó que “hay que tener un mensaje que no entre en conflicto con quienes aspiramos a ser mayoría juntos para gobernar y es ahí donde se pueda crear una diferencia respecto del tono”

Sumado a Pizarro, este lunes, el vicepresidente de la colectividad, Sergio Espejo también marcó una distancia con las palabras de Goic: “Los buenos líderes saben reconocer y rectificar sus errores” indicó a través de la red social Twitter.

Los dichos de la candidata presidencial se dan a sólo horas de que el ex ministro Jorge Burgos asumiera como coordinador político de la campaña de Goic. Una señal que algunos en el oficialismo interpretan como un triunfo de los sectores más conservadores de la Falange. Esto, tomando en cuenta que Burgos ha sido un acérrimo detractor de una alianza con el Partido Comunista, situación que incluso motivó la salida de su cargo. Además, el ex jefe de gabinete de Michelle Bachelet ha señalado no saber si votará en segunda vuelta por Alejandro Guillier.