Corte Suprema inicia alegatos de nulidad en caso de Nabila Rifo

Este martes comenzarán los alegatos en el caso de Nabila Rifo, luego que la Corte Suprema declarara admisible un recurso de nulidad presentado por la Defensoría Pública de Coyhaique en favor de Mauricio Ortega, quien fue condenado a 26 años de cárcel por el delito de femicidio frustrado, lesiones graves gravísimas y violación de morada.

La instancia tendrá lugar en la segunda sala de la Corte Suprema de Santiago, donde la defensa presentará sus argumentos para solicitar la nulidad del juicio. De acuerdo a lo señalado por el abogado de Ortega, Ricardo Flores, hubo una infracción al derecho de garantía, ya que asegura que se le dio un trato diferente al de un imputado, lo cual se habría hecho palpable en el juicio.

Además, indicó que no se conoció el ADN, lo que podría eliminar que Ortega fuese efectivamente el autor de los hechos. Por último se reclamará la calificación de los delitos por los que se le condenó.

Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, manifestó que las causales que tiene la defensa para presentar este recurso son débiles. En ese sentido, explicó que la infracción de garantías constitucionales que se alega no debería acogerse.

“Mauricio Ortega fue tratado como cualquier otros sospechoso de un delito tan difícil como este, donde las pruebas no son tan contundentes porque no hay una confesión, los rastros de ADN no son claros y no existe un testigo ocular que haya estado prácticamente encima de los hechos. En una primera etapa de una investigación los sospechosos son testigos, son imputados cuando ya se reúnen ciertas pruebas. Nosotras creemos que la infracción de garantías no existió”, afirmó.

La abogada agregó que la sentencia es clara y que con las pruebas presentadas lo lógico sería pensar que el culpable es Ortega, por lo que tampoco debiese admitirse el reclamo por la redacción de los hechos.

Finalmente, desde su perspectiva, el error en el cálculo de las condenas al que refiere la defensa es cuestionable porque otros organismos solicitaron una pena mayor.

De este modo, del Valle mencionó que es importante que la Corte Suprema cumpla con las obligaciones que los tratados internacionales les imponen al Estado de Chile, que no se vuelva a revictimizar a Nabila y que no se le juzgue de la forma en que ya lo hicieron durante el proceso.

“Nabila no solo sufrió el ataque extremo de parte de Mauricio Ortega, sino que sufrió durante todo el proceso, incluyendo la etapa de la investigación. Ella fue atacada, principalmente desde el punto de vista comunicacional: se cuestionó su forma de vida y se habló de detalles de su intimidad y de su familia que no tendrían que haber expuestos. Hay una revictimización de parte de la sociedad y de los medios de comunicación, pero también de parte de la institucionalidad”, sostuvo.

Por su parte, Pedro Salgado, fiscal regional de Aysén, advirtió que el Ministerio Público va a comparecer ante la Corte Suprema para sostener el rechazo al recurso de nulidad, agregando que la sentencia se encuentra ajustada al derecho y que no existe ninguna vulneración de garantías sobre Ortega durante la investigación.

Desde la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres hicieron un llamado a vigilar la actuación del máximo tribunal. “Invitamos a todas las personas que quieran apoyarnos mañana, estaremos a las ocho (AM) en calle Compañía, entre Morandé y Bandera”