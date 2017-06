La dificultad de ser astrónomo en Chile

Señor Director:

Hoy en día la ciencia va muy de la mano con el progresivo avance de la tecnología, sin embargo, la gente no está del todo informada acerca de los procesos de investigación que se llevan a cabo en los diferentes campos de la astronomía.

En el norte de Chile se encuentra un observatorio llamado ALMA (Atacama Large Millimeter Array), el que se encarga de recolectar señales provenientes del cielo a través de sus antenas que captan diferentes ondas de radio, estas ondas las juntan y logran obtener imágenes de altísima precisión de cuerpos que hay en el universo, como planetas, galaxias, etc. El objetivo de mencionar este importante observatorio es para recalcar el hecho de que, aunque se encuentra en Chile, y que el 80% de los trabajadores son chilenos, “son muy pocos astrónomos”, según afirma el astrofísico Pierre Cox, el cual encabeza este proyecto, uno de los proyectos astronómicos más importantes del planeta.

Ahora, nuestra pregunta es ¿Por qué hay tan pocos astrónomos chilenos?; si se supone que, por la posición geográfica de Chile, es uno de los mejores lugares para desarrollar la astronomía. Mi opinión es que en Chile no se habla mucho acerca de esta tan hermosa ciencia, por lo que la gente claramente no está informada de los avances que hay en este campo, gente como yo, que si está interesada, se ve en la obligación de tener que buscar información por su cuenta y retroalimentarse tanto con datos curiosos de una supuesta, a lo que llaman ‘’cultura general científica’’, como también a la búsqueda de universidades que impartan esta carrera.

Lamentablemente la gente que quiere surgir como astrónomo o que quiere desarrollarse en cualquier área poco conocida en el país, toma en consideración ir a estudiar al exterior. En lo personal me parece inaceptable que a pesar de los beneficios que tiene Chile, no se pueda surgir por el simple hecho de no ser un país desarrollado como Estados Unidos.

Finalmente me gustaría luchar por un futuro en el que no se hable solo de ser abogado o ingeniero, sino también de ser astrónomo, y de lo lindo que es ser un astrónomo, para que así se le pueda sacar provecho a los limpios cielos de nuestro país, y ¿quién sabe? Quizás llegar a tener un proyecto propio tan importante y conocido como la NASA.