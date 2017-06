Adriana Muñoz: “Resulta irracional ver el agua como un bien de consumo”

En conversación con el programa Política en vivo, la senadora del PPD y presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Adriana Muñoz, se refirió a la tramitación de la reforma al Código de Aguas que actualmente legisla la Cámara Alta en específico a la resistencia que ha opuesto la oposición para generar los cambios necesarios a un cuerpo legal creado en Dictadura.

La senadora por Coquimbo hizo énfasis en la crisis hídrica que vive buena parte de la población por falta de agua, a raíz de la entrega indiscriminada del recurso de manera gratuita y a perpetuidad, y que esta reforma sólo busca regular los nuevos derechos que se entreguen, a contrario de la campaña que lleva adelante, entre otros, la Sociedad Nacional de Agricultura, que acusan que se quieren expropiar los derechos ya entregados.

Justamente, la parlamentaria del PPD acusó a la oposición de votar en contra de este artículo ya que, a su juicio, lo que quieren ellos y a los intereses que representan es mantener el statu-quo en materia del Código de Aguas, sin velar por el bien común.

“La oposición ha votado en contra de que los nuevos derechos sean temporales, ellos quieren que los derechos nuevos que se otorguen sean igual perpetuos como se entregan hasta hoy día, y que además de esos no tengan ningún mecanismo de fiscalización, vale decir a mí me lo entregaron y yo hago lo que quiero con el derecho: lo vendo, lo arriendo, especulo, es decir seguir tal estamos hoy día, cuestión que es realmente inaceptable ya no del punto de vista político o de diferencias ideológicas, sino que el deber que tenemos como país, como Estado de resguardar el uso de un bien cada vez más escaso, y además de eso es un bien nacional de uso público que es de todos nosotros”

Adriana Muñoz planteó que la derecha ya anunció que va a llevar al Tribunal Constitucional algunos artículos de la reforma que ya han sido aprobados por la comisión como el que establece la extinción del derecho de aprovechamiento de agua en caso que el recurso no se esté utilizando.

La senadora puntualizó que sólo Israel, Perú, Australia y Chile hacen entrega de derechos de agua a perpetuidad y de manera gratuita, razón por la cual plantea que resulta incomprensible que esto se mantenga, considerando incluso ejemplos paradigmáticos como el del río Copiapó el cual, según Adriana Muñoz, se secó por causa de esta práctica.

“Resulta poco racional apegarse tanto a una lógica del agua como un bien de consumo que se vende, se transa en el mercado cuando es un bien finito, en determinado momento se nos puede acabar. Tenemos el caso de la cuenca del río Copiapó que está agotada, es decir el río se secó porque se entregaron tantos derechos de agua de manera irracional que se entregaron más derechos que la oferta de agua que tenía la cuenca, entonces es eso lo que nosotros hoy día queremos impedir”.