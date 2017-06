Diputados rechazan artículo que los inhabilita para ser candidatos a intendentes

Este martes la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica Constitucional que regula la elección de gobernadores regionales. La iniciativa enviada en abril pasado por el Ejecutivo pasará a su segundo trámite en el Senado, aunque con importantes modificaciones.

Esto, ya que con los votos en contra de la UDI, Renovación Nacional y algunos oficialistas, se rechazó el artículo que establecía que la primera elección de la nueva autoridad se realizaría este año.

Además, los legisladores rechazaron otra indicación relativa a las inhabilidades de los diputados y senadores. De esta manera, los parlamentarios podrán competir por este cargo, sin renunciar a su escaño en el Congreso.

Durante su intervención el diputado PPD y presidente de la “Bancada Regionalista”, Rodrigo González, llamó a sus pares de la Cámara Baja a dejar de buscar excusas para frenar el avance de esta iniciativa y a no ampararse en lo que pueda ocurrir con el proyecto de transferencia de competencias.

Sin embargo, González fue uno de los treinta diputados que votó en contra de las inhabilidades para que parlamentarios se puedan postular a ese cargo, lo que generó divisiones en el oficialismo.

El diputado PS por Arica, Luis Rocafull calificó como una “vergüenza” el rechazo a dicha indicación, señalando que quienes tengan pretensiones de ser candidatos a gobernadores- como Rodrigo González- debieran haberse inhabilitado de la votación.

“Me da una tremenda pena que no se haya aprobado el proyecto para que se realizarían simultáneamente las elecciones de gobernadores regionales junto a las presidenciales y además las parlamentarias (…) me da vergüenza que se hayan rechazado las inhabilidades. Yo espero que en el segundo trámite en el Senado puedan reponerse las inhabilidades porque si no, es que no hemos escuchado las señales que nos ha dado la ciudadanía”

En esa misma línea, el diputado PPD Ramón Farías manifestó que le parece absurdo que se hayan planteado inhabilidades para algunas autoridades como ministros y subsecretarios, pero se permita a los congresistas postular a estos cargos.

Pese a que la normativa fue aprobada, ésta no tendrá una fecha para la elección de gobernadores regionales. Desde la oposición justificaron su voto en contra de este articulado apuntando a que dados los plazos estipulados en el proyecto, los candidatos independientes quedarían excluidos de participar en estos comicios al no alcanzar a recolectar la cantidad de firmas requeridas por la ley.

En esa línea, el diputado UDI Felipe de Mussy, tal como lo había advertido la semana pasada, presentó una reserva de constitucionalidad, asegurando que se estaría atentando contra la igualdad ante la ley.

En su explicación argumentó que: “Claramente estaría siendo inconstitucional ya que habría una discriminación clara contra los independientes y además obviamente no se podrían realizar las primarias que es lo que la ley permite (…) la verdad es que realizar este año las elecciones de gobernadores regionales sería imprudente, sería irresponsable”

Luego de su aprobación en la Sala el proyecto pasará por el Senado, en donde, como lo han asegurado algunos integrantes de la Cámara Alta, no se sabe si estarán los votos para aprobar la iniciativa.

Posteriormente, al igual como ocurrió con la transferencia de competencias, la normativa podría ser revisada en una comisión mixta, dilatando su tramitación, con lo que se descartaría definitivamente que los comicios se efectúen este año.