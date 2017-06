Hombres Buenos, Arturo Pérez-Reverte

Fernando Curiqueo Vásquez |Martes 13 de junio 2017 8:35 hrs.

La obra del español discurre por dos carriles que se van alternando. Uno es el de la trama, y otro el de la exposición de antecedentes –diálogos, investigaciones y trabajo de campo -, usados para armar el relato. A esta altura, creo conveniente hacer una pequeña aclaración: de ahora en adelante ya no me referiré a Pérez-Reverte, sino lo reemplazaré por Narrador. Esto porque la información sobre los diálogos, las investigaciones y el trabajo de campo que van alimentando la trama -en parte o, quién sabe, si no casi totalmente-, está “contaminada” ella misma de ficción. Por lo que prefiero achacar esa información a Narrador y no a Pérez-Reverte.