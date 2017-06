Diputados crean Bancada Migrante para impulsar reforma a la Ley de Migración

Un grupo transversal de diputados presentó este miércoles la Bancada Migrante de la Cámara, grupo que tiene como objetivo impulsar la modificación de la legislación en esta materia, en especial la Ley de Migraciones, que data de 1976 y que desde hace años que grupos de inmigrantes exigen que se actualice.

La idea de crear esta instancia en la Cámara de Diputados fue impulsada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organismo que contactó a un grupo de parlamentarios desde la UDI al PC para conformar esta bancada que participe de manera activa en la promoción de los proyectos de ley que tengan por objetivo mejorar la situación de los inmigrantes en Chile, tal como lo señaló Pablo Valenzuela, vocero del SJM.

“Hemos invitado a un grupo transversal de diputados de distintos sectores a conformar una Bancada Migrante, una bancada que comparta el desafío de que hay que actualizar nuestra legislación y nuestra política pública en migración, y que hay que hacerlo con enfoque de derechos, esto es que tanto nacidos en Chile como nacidos en otros países que residen en nuestro país tienen que tener los mismos derechos y los mismos deberes”.

La iniciativa está formada por los diputados Jaime Bellolio y Renzo Trisotti de la UDI, Paulina Núñez de RN, Claudio Arriagada de la DC, Ramón Farías del PPD, Giorgio Jackson de RD, Karol Cariola del PC y Luis Rocafull y Maya Fernández del PS.

Justamente la diputada socialista respaldó el llamado hecho por el SJM para formar esta bancada y valoró que la legislación que apunte a modificar las leyes sobre migración tengan un enfoque de derechos humanos.

“Queremos una ley basada en enfoque de derechos humanos, donde seamos ciudadanos iguales no ciudadanos de primera y de segunda, siempre lo hemos dicho porque la migración es un fenómeno global y hay que pensar que muchos de nuestros compatriotas también salen a otros países y queremos que sean tratados con los mismos derechos que todos los ciudadanos. La verdad es que este es un tema que está siendo abordado por muchos países y da gusto escuchar cuando dicen que necesitamos desde un enfoque de derechos, derechos humanos, derecho a la vivienda, a la educación y lo que no queremos es una migración irregular que, finalmente, vulnera estos derechos humanos”.

Por su parte, el consejero de la Organización Sociocultural de Haitianos en Chile, Marckenson Jean-Baptiste hizo énfasis en la necesidad del respaldo a nivel político que se requiere para sacar adelante a la brevedad las modificaciones a la Ley de Migraciones para que todos los extranjeros que se radiquen en Chile puedan tener los mismos derechos y deberes que los nacidos en el país.

“Cuando llegué acá yo vi que la problemática migratoria necesita una atención política. Aunque hay muchas fundaciones que están ayudando, pero esas ayudas no son a largo plazo, no es sostenible por eso que se necesita el apoyo de los diputados, de los senadores y de la política para que se apruebe la nueva Ley Migratoria para que los migrantes puedan vivir con derechos y con sus deberes porque Chile tiene una ley de la década del setenta que no se adapta a la realidad actual y también falta enfoque sobre derechos humanos”.

Además del Servicio Jesuita a Migrantes, la alianza transversal de diputados está siendo respaldada por la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Chile (AMIL) y por la propia Organización Sociocultural de Haitianos en Chile (Oschec).