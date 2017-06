The Cult anuncia su primer concierto en Santiago

Tienen una larga carrera, pero recién en 2017 tocarán por primera vez en Santiago: los británicos The Cult se presentarán el próximo viernes 6 de octubre en el Teatro Caupolicán, en el marco de la gira con la que promocionan su último disco, Hidden city (2016).

La banda del cantante Ian Astbury y el guitarrista Billy Duff, los dos miembros originales que se mantienen en la formación, está celebrando además los 30 años de Electric (1987), uno de sus trabajos fundamentales.

Hidden city, producido por Bob Rock (Metallica, Mötley Crue) es la tercera entrega de una trilogía que se inició en 2007 con Born into this y siguió con Choice of weapon (2012).

The Cult se inició en 1983 como una banda ligada al rock gótico, pero en años siguientes hizo un giro hacia el hard rock, especialmente con el citado Electric. Sonic temple (1989), Ceremony (1991), The Cult (1994) y Beyond good and evil (2001) son otros títulos de su discografía.

De todos modos, no será la primera ocasión en que Ian Astbury cante en Santiago: en 2004, acompañó a ex miembros de The Doors en el espectáculo The Doors of the 21st Century, realizado en el Velódromo de Santiago, donde asumió las voces originalmente a cargo de Jim Morrison.

Las entradas para el concierto en Santiago -cuyos valores aún no han sido informados- salen a la venta a las 11 de la mañana de este viernes 16 de junio, a través del sistema Ticketek; y sin cargo por servicio, en la tienda The Knife del Eurocentro.