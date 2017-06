El traspié de Piñera: Corte Interamericana también rechaza Ley Antiterrorista

El primer debate de los precandidatos de Chile Vamos dejó varios momentos a destacar, los enfrentamientos entre los candidatos, por ejemplo, tuvieron inmediata repercusión tanto al interior de los comandos como en el mundo político nacional.

Pero la atención se concentró en distintos momentos en el ex presidente, quien ostenta la primera opción para llegar a La Moneda, según lo describen las encuestas, más cuando en todas las entrevistas previas al debate, el candidato se había mostrado escurridizo ante la prensa, evitando responder directamente las interrogantes formuladas.

Otra de sus fórmulas: pedir a los periodistas que se informen sobre el tema en cuestión. Ejemplo de ello fue lo que ocurrió que la explicación sobre Ley Antiterrorista. Paradójicamente, en el debate y en la última aparición del ex mandatario en Tolerancia Cero, el precandidato aseguró que la normativa vigente está acorde a los estándares de Derechos Humanos.

“La legislación antiterrorista que tenemos en Chile cumple con todos los estándares de Derechos Humanos. Así lo ha consignado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Piñera durante el debate del jueves.

Consultado sobre el tema, el abogado Cristián Riego cuestionó la versión del ex presidente basándose en los antecedentes publicados por la citada entidad.

“Hay una condena contra Chile en el caso que se llama ‘Norín Catriman y otros’, que son varios mapuches que fueron condenados por Ley Antiterrorista. Las cosas que se consideraron siguen sucediendo, como el problema del uso excesivo de la prisión preventiva y de testigos sin identidad”, dijo el abogado.

La condena de la que habla Riego es la emanada por la institución el 29 de mayo de 2014 y es el último pronunciamiento de la Corte respecto de la cuestionada ley. Sebastián Piñera no ha mostrado documento alguno de la Comisión, sin embargo, en términos jerárquicos, la Corte es la encargada de fallar sobre si la norma cumple o no con los estándares.

En la condena, la institución señala que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a no ser sometido a detención arbitraria y a no sufrir prisión preventiva en condiciones no ajustadas a los estándares internacionales. Además, cuestionó el hecho de que es una ley promulgada en dictadura (1984), cuto espíritu calificó de antidemocrático.

Las modificaciones de Piñera a la ley

Durante el mandato de Sebastián Piñera se modificaron dos aspectos de la normativa: Se borró la presunción de cuándo habría intencionalidad de cometer un acto terrorista; y se excluyó a los niños y niñas como sujetos activos del delito, luego de la polémica suscitada tras la detención de Luis Marilao, de entonces 16 años de edad. Sin embargo, esas adecuaciones no han cumplido con los requerimientos de la corte, tampoco los que se han hecho desde el mandato de Michelle Bachelet.

El historiador mapuche Fernando Pairicán indicó que esto “muestra lo desinformada que está la derecha sobre los derechos internacionales y cómo intencionalmente se niega la manera de abordar los derechos a decidir de los pueblos originarios. Desde afuera Chile se ve y se muestra como un país muy desfasado en torno a los Derechos Humanos y la aplicación de la Ley Antiterrorista vulnera los de los pueblos originarios”, más cuando es uno de los pocos países en el mundo que la aplica en contra de sus pueblos originarios.

El enojo de los contrarios a la aplicación de la Ley se acrecienta toda vez que Piñera ha puesto como uno de los centros de su campaña el conflicto Estado-mapuche. De hecho, durante el debate señaló que de resultar electo incluirá agentes encubiertas en las zonas donde la situación es latente. Paradójicamente, mencionó que incorporará el uso de testigos protegidos en los juicios, algo que ha sido duramente cuestionado por abogados y comuneros mapuche, quienes sostienen que con esas condiciones se han levantado juicios sin base, con el único objetivo de criminalizar la histórica demanda del pueblo mapuche.