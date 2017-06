Ossandón, Piñera y Kast tuvieron su primer enfrentamiento antes de las primarias

En el Hotel Regal Pacific de Santiago se realizó este jueves el primer debate entre los candidatos presidenciales de Chile Vamos, Sebastián Piñera, Manuel José Ossandón y Felipe Kast.

La instancia, que se extendió por cerca de 90 minutos, fue organizada en conjunto por las radios Universidad de Chile, Cooperativa, ADN, Agricultura y Digital.

Consultado por el periodista Patricio López, de Radio Universidad de Chile, Piñera respondió sobre la negociación confidencial del TPP que se hizo durante su gobierno: “Hay una etapa privada y después hay una etapa pública. Esas dos etapas son necesarias y ha sido así siempre. Una vez que se llega a un acuerdo, se somete a la evaluación de la ciudadanía y a la aprobación del Congreso”, se defendió.

Asimismo, el periodista Rodrigo Vergara, de Radio Cooperativa, le recordó frases de su anterior campaña y gobierno, como “en 20 días hicimos más que en 20 años” o “se le acabó la fiesta a los delincuentes”: “La frase 20 días en 20 años no la repetiría, fue un error y uno aprende de sus errores”, admitió.

“Se le acabó la fiesta a los delincuentes era una intención y si bien nunca se les va a acabar totalmente la fiesta a los delincuentes, quiero recordarle que cuando llegamos al gobierno, el índice de victimización, que mide el porcentaje de hogares que fue víctima de un delito, era 32 por ciento y cuando terminamos, había bajado a 24 por ciento. Eso significó que un millón de personas dejó de ser víctima de un delito gracias a ese avance. Cuando uno es presidente, aprende que hay que ser muy cuidadoso con las promesas”, agregó.

En el caso de Manuel José Ossandón, debió responder varios cuestionamientos sobre su postura en el caso de que pierda en las elecciones primarias del próximo de 2 julio: “Suscribí (un acuerdo), pero existieron un montón de compromisos que no se cumplieron”, dijo.

Consultado por Radio Universidad de Chile, acerca de la situación en la región de La Araucanía, el senador admitió que su frase “meter bala” en la zona fue un error, pero afirmó que “tiene una base”.

“Claramente, este gobierno y el pasado tuvieron un tremendo fracaso en el problema político en La Araucanía. Hay que ver el nivel de violencia que existió antes y hoy día y las cifras son claras. Lo que yo planteo es que los gobiernos no han sido capaces de reconocer que hay un problema político, que viene hace 200 ó 300 años y ya es un problema nacional que tiene que tener la presencia y destinación, al menos por un tiempo, del Presidente de la República y el ministro del Interior”, explicó.

Ossandón planteó que en los primeros cien días de su gobierno se crearía una hoja de ruta, a la que se integrarían todos los sectores, incluidos “los que han optado por la violencia”. A continuación, dijo, “nadie podrá reclamar que no tuvo espacio para exponer sus temas y no nos acusen de represión. En la zona tenemos dos generales de carabineros, una dotación impresionante y muchas veces usan balines de goma. Lo dije mal y lo reconozco, pero después de esos cien días los carabineros van a tener que usar todas las herramientas que tengan”.

Asimismo, manifestó su disposición a aplicar la Ley Antiterrorista, a pesar de los cuestionamientos que instituciones como Amnistía Internacional y el INDH han hecho a la norma: “Es un tema que tendremos que discutir. Nuestra primera prioridad es defender a nuestra gente”, señaló.

Cuestionado por la periodista Pilar Molina, de Radio Agricultura, acerca de la presunta existencia de dos facturas, por cinco millones de pesos, que él habría solicitado a un empresario, Ossandón le pidió que “dé el nombre públicamente y hágase responsable. Eso es absolutamente falso”.

“Si la señora Pilar Molina no es capaz de demostrar eso, voy a defenderme en las instituciones que corresponden. No voy a aceptar que se mienta de esa manera. No he recibido una factura de esas, lo tengo tan claro, yo no estoy metido en esto (…) no lo he pedido tampoco”, agregó.

En tanto, Felipe Kast fue consultado por Radio Universidad de Chile acerca de su propuesta contra el narcotráfico y la eventual despenalización de la droga: “Tenemos que enfrentar el tema de la droga con mucha fuerza en las poblaciones. Eso no quita que observemos lo que hizo Pepe Mujica en Uruguay y que está recién empezando. Ese sistema tiene la virtud de que ciertas personas que se registran puedan acceder a la marihuana y esos fondos se ocupan para la prevención (…) Que observemos el caso de Uruguay y podamos eventualmente avanzar en esa lógica”, afirmó.

Asimismo, subrayó “que no haya ninguna plaza sin actividad cultural o deportiva” y dijo que “necesitamos que Carabineros pueda entrar a los lugares tomados por los narcos. Si eso requiere le estrategia que hicimos con mucha fuerza en La Pintana, en La Legua, entrar con fuerzas de Carabineros para que no sea solo una entidad que ataque los síntomas, si no también comunitariamente. Es imposible que no ataques a los narcos si no trabajas con la comunidad”.