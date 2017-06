Ballet Nacional Chileno se une a las celebraciones con nueva obra inspirada por Violeta Parra

Seis funciones, a partir del 22 de junio, son las que ofrecerá el Ballet Nacional Chileno (Banch) en el marco de su ciclo denominado “Mujeres Ícono”, donde se presentará una nueva creación a cargo del coreógrafo Joel Inzunza Leal, titulada Viola volcánica, inspirada en la figura de Violeta Parra, cuando se conmemoran cien años de su natalicio.

“Desde la invitación me plantee como desafío el conseguir una metodología de investigación y luego establecer una metodología para el proceso creativo y coreográfico”, comenta Inzunza respecto de cómo ha llevado a cabo el trabajo en torno a esta nueva propuesta. “Entonces aposté por generar entrevistas y a través de ellas comencé a darme cuenta de una necesidad personal de reconocer y acercarme a Violeta Parra desde un lado humano y sobre todo de mujer”, agrega.

Explica así que “hay una construcción sensible y poética que a mí me hace trasladar a la Violeta a una geografía muy chilena y desde ese punto de vista me interesa abordar la obra también desde un paisaje coreográfico”.

De este modo, puntualiza que para ello trabajó junto al músico nacional Claudio Clavija, quien creó composiciones especialmente para la obra, con la que genera atmósferas y paisajes que hacen referencia al mundo emotivo de Violeta Parra, si bien aparecen “algunos tintes musicales” de la artista.

La obra cuenta además con un equipo multidisciplinario compuesto por Gonzalo Velozo en escenografía, Andrés Poirot en iluminación, Ignacia Peralta en diseño de vestuario y Carolina Vergara en la realización de este último.

Peralta, quien además es parte del reparto que da vida en escena a la obra, comenta también que “lo que ha tratado de mostrarnos Joel tiene que ver más con el universo emocional Violeta. Si bien su música puede acompañarnos por momentos, más que su obra, estamos tocando lo humano de su presencia, de su sentir”, añadiendo que para lograr este objetivo el trabajo “Ha sido intenso, porque es como entrar en un espacio que es quizás más desconocido”.

De este modo, Viola volcánica no es una representación de la vida y obra de la compositora, poeta y artista visual, sino que se alimenta de hitos cronológicos y temporales en torno a su vida, para destacar conceptos como la muerte, el amor, el dolor y pasión, ejes en los que se basa el coreógrafo para plantear un espacio de manifestación humana y artística, a partir de la danza contemporánea.

La obra, que será estrenada el jueves 22 de junio, contará con funciones también el viernes 23, sábado 24, jueves 29, viernes 30 y sábado 1 de julio, todas a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile, con un valor general de $8.000 y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Las entradas se pueden adquirir en boleterías del teatro y en el sistema Daleticket.

