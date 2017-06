Francis Valverde: “En Chile a los niños pobres se los trata como delincuentes”

La experta en infancia señaló que en nuestro país no está internalizado el respeto por los derechos de los niños y niñas, y la crisis del Sename es la expresión más dramática de esto. Además, aseguró que las políticas públicas del Estado tratan a los niños pobres como posibles delincuentes y no se enfocan en la protección de los derechos sociales de los niños y niñas vulnerables.

En conversación con el programa Política en vivo de nuestra emisora, la directora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), Francis Valverde, se refirió a la reciente entrega del informe de la comisión investigadora Sename II, así como a la crisis que afecta al servicio desde hace varios años.

Desde su punto de vista, el documento emanado desde la comisión ratifica la incapacidad del Sename de asumir, incluso las conclusiones del informe de la primera comisión investigadora creada para analizar la crisis del organismo, por lo que, según Valverde, “parece que no se hubiese hecho nada al respecto, y sólo se refrenda la precaria situación en la que se encuentra el Sename”.

De todos modos, la directora de Achnu señala que este no es un tema sólo del Sename, sino del sistema institucional y normativo de nuestro país, el que no reconoce los derechos de los niños, lo que queda en evidencia en la “cultura judicial” que se verifica en el vínculo del Estado con los niños vulnerados en sus derechos.

“El vínculo que tiene el Estado con los niños y niñas cuando han sido vulnerados en sus derechos es a través de los tribunales, no hay otro espacio, no hay protección administrativa, no hay prevención de vulneraciones de derechos; no hay promoción de los derechos, no hay formación de los funcionarios públicos al respecto”, para la experta en infancia, “el funcionario que está a cargo de un niño y niña que ha sido gravemente vulnerado debiera ser de muy alta especialización”, algo que en Chile no ocurre.

En la entrevista, Francis Valverde calificó de “perverso” el sistema del Sename que entrega “vouchers a los privados que colaboran con el servicio en el supuesto cuidado de niños y niñas que han sido vulnerados sus derechos”, transferencia que es una “expresión de la mercantilización” de los derechos humanos de las personas, y deja en evidencia que el Estado no asume la responsabilidad de la protección de los derechos de las personas.

La directora de Achnu hizo énfasis, además, en cómo las políticas que el Estado crea para atender la situación de los niños y niñas pobres se enfoca sólo en las consecuencias que, eventualmente, la vulnerabilidad puede generar, por ejemplo, que caigan en la delincuencia, cuando lo que se debería hacer es garantizar los derechos sociales de los niños y niñas: “En Chile, las políticas públicas de tipo social en Chile están centradas, fundamentalmente, en minimizar la delincuencia, no en garantizar derechos, entonces eso provoca que todos los niños pobres son tratados como presuntos delincuentes, no son tratados como sujetos de derechos, no son respetados y reconocidos en su dignidad”.

Finalmente, Francis Valverde se refirió a la creación de la Subsecretaría de la Infancia, señalando que si bien es un avance, esto debería estar acompañado de otras acciones en paralelo para proteger los derechos de los niños y niñas, pero a su juicio no existe voluntad política para hacerlo. “No se genera ningún mecanismo de protección real”, concluyó la directora de Achnu.