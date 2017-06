Inti Illimani: “Hay un cierto respeto en cómo nos acercamos a la obra de Violeta Parra”

Inti Illimani continúa las celebraciones de sus 50 años de carrera con un doble anuncio: en los próximos días se publicará su disco homenaje a Violeta Parra, El canto de todos, mientras que el 4 de agosto se presentarán junto a Congreso en el Teatro Caupolicán, en un espectáculo bautizado como “De pie, cantar, 50 años de andar”.

El canto de todos es un disco que se enmarca también en los festejos por el centenario de Violeta Parra y al que el grupo invitó a Silvio Rodríguez, Isabel Parra, Tita Parra, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Roberto Márquez de Illapu, Pancho Sazo de Congreso, Francesca Gagnón (Cirque du Soleil), Raly Barrionuevo, Mapocho Orquesta y Mon Laferte.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el director musical del conjunto, Manuel Meriño, explicó que el disco “salió de la mano” de “La exiliada del sur”, la gira de 30 conciertos que Inti Illimani hizo en el verano alrededor del sur de Chile, inspirada por los versos de Violeta Parra.

“Apuntamos alto y para suerte nuestra resultó la convocatoria con Silvio (Rodríguez), Pablo Milanés, con Serrat, con la Mon Laferte, con la Orquesta Mapocho, en fin, una serie de artistas que son de las figuras más gravitantes del concierto latinoamericano, son muy admiradas por todo el mundo y sobre todo por nosotros. Nos pareció que era la ocasión perfecta para que nos ayudaran con su talento a llevarle esta ofrenda a la gran Violeta Parra”, dijo.

De acuerdo a Meriño, “hay un cierto respeto, como grupo, en cómo nos acercamos a la obra de Violeta Parra, considerando la cantidad de versiones que hay y que a nosotros, en lo personal, nos parecieron no muy satisfactorias; sobre todo desde el punto de vista que las versiones de la Violeta son las más interesantes, en general”.

Asimismo, el guitarrista entregó detalles sobre “Arauco tiene una pena”, la versión que Inti Illimani grabó junto a Silvio Rodríguez, de quien se manifestó un admirador: “Crecí con su música, aprendí a tocar la guitarra, así que fue una sensación muy fuerte el hecho de que haya aceptado y haya llegado a una versión nuestra con su voz”, indicó.

“Fue interesante que él nos propusiera la canción y fue un desafío, porque es una canción que no es fácil. Es una canción que tiene una forma muy particular, una estrofa que se repite y se repite. De ese punto de vista, es complejo dar un desarrollo, entonces fui especialmente trabajólico y me tomé un tiempo grande en tratar de ser descriptivo con el texto, darle un sentido estético al arreglo. En ese sentido, creo que Silvio lo leyó perfectamente y él al mismo tiempo fue cambiando la melodía y dándole una interpretación tan propia, que le dio una vida distinta al arreglo mismo y aportó al desarrollo en el crecimiento de la canción. Fue muy sorprendente”, detalló.

Finalmente, Manuel Meriño adelantó que “va a ser una fiesta preciosa” el concierto que Inti Illimani ofrecerá el próximo 4 de agosto en el Teatro Caupolicán, que tendrá a Congreso en la apertura y que también contará con invitados del grupo Villa Cariño, según adelantó.

Las entradas para ese conciertos tienen valores entre ocho y 35 mil pesos y se encuentran disponibles a través del sistema Ticketek y, sin recargo, en boleterías del teatro.