Trabajadores de La Nación denuncian deterioro del medio

Trabajadores y ex trabajadores del Diario La Nación acusaron, mediante un comunicado, deterioro del medio y pérdida del archivo online.

Mediante un comunicado, trabajadores y ex trabajadores de La Nación denunciaron la degradación del medio que fue vendido el 2014 en 300 millones de pesos a Luis Novoa, mediante la empresa Comunicaciones Lanet S.A.

En el texto, los trabajadores acusan destrucción del patrimonio del medio, ya que fueron borrados todos los artículos online escritos desde 2001 hasta el 2017. Esto se suma a la venta del archivo histórico de La Nación que data de 1917 a la Universidad Diego Portales en 2013 en 120 mil dólares, aproximadamente 60 millones de pesos de ese año.

Ricardo Pérez, presidente del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones Lanet S.A., comentó que desde la sociedad argumentaron que la pérdida del archivo se debía a un cambio de proveedor digital. Sin embargo, el dirigente asegura que no existe intención de recuperar los artículos, porque los intereses de la empresa no coinciden con los del medio.

“Todas las notas antiguas que teníamos se perdieron completamente, trabajos y reportajes interesantes de periodistas muy destacados. Eso ya no se puede recuperar o, por lo menos, no se ha dado una respuesta categórica respecto de qué pasó con eso”.

De acuerdo al comunicado, este año se produjeron cambios en la sociedad Comunicaciones Lanet S.A., cuyo directorio quedó formado por Luis Novoa, Mario Villa, ex gerente de Administración de la Empresa Periodística La Nación S.A, y Roger Matthei, quien actualmente es el CEO de la empresa.

A este último se le responsabiliza de exigir nuevas “coberturas periodísticas a eventos sociales, marcas, fundaciones, socios, amigos, familiares propios y del ex presidente Piñera con nula rigurosidad y compresión del medio periodístico”.

Del mismo modo, en el comunicado los trabajadores denuncian “maltrato y falta de respeto con el trabajo de los profesionales, duplicidad de cargos con empresas externas y órdenes erráticas”, agregando que todo esto es “una muestra del absurdo en que se ha convertido La Nación hoy”.

Sobre este aspecto, Ricardo Pérez agregó desde la empresa han desarrollado un plan de restructuración, por el cual han argumentado el despedido de casi todos los profesionales que tienen trayectoria en el medio. Actualmente el equipo cuenta con ocho periodistas, de los cuales solo tres son trabajadores antiguos.

“Aquí no hay un plan de trabajo claro respecto de qué se quiere con el Diario. Ahora último despidieron a todos los profesionales que de alguna manera representaban al medio antiguo. Lo que nos queda claro es que quieren dejar atrás lo que, los nuevos dueños, califican como un diario de izquierda. Buscan transformar esto en un medio más de derecha, o un medio que se dirija más a un público de una clase acomodada”.

Consultado por esta denuncia, el directorio del Diario La Nación manifestó por escrito que “ha decidido no hacer uso de su derecho a réplica por las declaraciones publicadas en el artículo que nos menciona, por cuanto aquellas no solo se alejan de la realidad sino que, además, ellas no se ajustan a las circunstancias actuales de nuestro medio de comunicación”.