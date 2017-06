Rector Vivaldi: “Jóvenes chilenos parecen seguir condenados al endeudamiento con entes privados”

El reciente envío del proyecto de ley que reforma la relación del Estado con sus universidades sigue generando polémicas entre los actores de la educación superior.

En esta ocasión fue el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), Dr. Ennio Vivaldi, quien si bien valoró la iniciativa como un nueva “voluntad del Estado de volver a distinguir y a asumir una responsabilidad ante sus universidades”, al mismo tiempo llamó la atención sobre lo “inaceptablemente errada” de algunos artículos de la ley.

El presidente del CUECh señala que elementos como el modelo de gobierno universitario que sugiere el proyecto “reniega de la historia de la Universidad de Chile, de las demás universidades estatales, y de la universidad latinoamericana”, al establecer una “Junta Directiva” que colisiona con el sistema de gobierno universitario que tienen algunas de las universidades estatales.

“Debemos destacar que queremos la mayor interacción posible con el ámbito sectorial del Estado, pero que no aceptaremos someter nuestras universidades a la potestad de intereses gubernamentales circunstanciales. En seguida, resulta inexplicable el introducir inconsultamente modificaciones al régimen contractual de los funcionarios no académicos. Esto no solo perjudica a los funcionarios, sino que conspira contra el concepto de pertenencia a una comunidad universitaria”.

Además, el rector Vivaldi hizo hincapié en la “fragilidad” del financiamiento de la educación superior estatal propuesto en la reforma y la “ausencia de metas referidas al aumento de matrícula”, así como la infraestructura o el trabajo en investigación e innovación en las universidades estatales: “Ante tal ausencia, los jóvenes chilenos parecen seguir condenados al endeudamiento con entes privados sin garantía de calidad”, aseguró el rector de la Universidad de Chile.

Es por esto que el presidente del CUECh hizo un llamado a la comunidad de la Universidad de Chile “a asumir esta gran oportunidad de avanzar y consolidar un reforzamiento de la universidad pública”, y a comprometerse de manera activa y desde la institucionalidad universitaria en el mejoramiento de este proyecto de ley.