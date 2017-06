Abogada de Emiliano Arias: “Lo que se está cuestionando es la libertad de expresión del fiscal”

En conversación con el programa Política en vivo de nuestra emisora, la abogada del fiscal Emiliano Arias, Marisa Navarrete, se refirió a la presentación de la defensa del persecutor frente al sumario que fue iniciado en su contra por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en el marco de las denuncias hechas por los abogados defensores de los ejecutivos de la CGE procesados por su responsabilidad en los incendios forestales del verano pasado en la región de O’Higgins.

La jurista aseguró que una de las primeras evidencias que deja este procedimiento es la ausencia de un debido proceso, esto porque no existe un elemento fundamental de cualquier escenario judicial que es la doble instancia, es decir la posibilidad de apelar a un ente distinto la eventual sanción que tome el fiscal nacional, ya que sobre él no hay otra autoridad, razón por la cual señala además que es necesario reformar estos procesos.

Marisa Navarrete aseguró que en el caso de su representado lo que se está juzgando es la posibilidad de transparentar los procedimientos judiciales en curso, situación que, señaló, entra en conflicto con determinaciones tomadas incluso por el primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, quien de alguna manera alentó a los persecutores a poder entregar información cuando fuera posible a la opinión pública.

“Aquí lo que se está cuestionando, en definitiva, es la libertad de expresión que tiene un fiscal, recordemos que los fiscales son operadores de un sistema judicial en el que se requiere que tengan una independencia en torno a su trabajo no pueden estar sujetos a un eventual amedrentamiento de su superior porque no pueden hablar, porque no pueden investigar. Aquí el trabajo del fiscal debe ser cuestionado del punto de vista de sus resultados”

Justamente, para la abogada es el trabajo realizado por su defendido el que no se puede cuestionar ya que, hasta ahora, ha arrojado resultados en sus investigaciones, considerando lo sensible que resulta el caso.

La abogada señaló que a más tardar este miércoles el fiscal nacional, Jorge Abbott, debiese entregar la sanción que se impondrá sobre el fiscal Emiliano Arias y desde ese momento la defensa del persecutor evaluará los pasos a seguir.

“Por eso es que nosotros estamos esperando, en estos dos días que tiene el fiscal nacional para imponer o no una sanción, porque también puede sobreseerlo, una vez que tengamos ese resultado poder verificar, ya que no tenemos esta apelación, verificar qué otros mecanismos judiciales podemos imponer o instaurar para poder revertir una eventual sanción”.

La defensora del fiscal Arias hizo énfasis en que el sumario contra su representado se inició por las acusaciones realizadas por los abogados defensores de los ejecutivos de la CGE en base sólo a supuestos, por lo que si bien se declaró contraria a realizar especulaciones, dejó abierta la posibilidad de que existan presiones de parte de la empresa.

“Esta investigación administrativa se inicia, exclusivamente, porque son los abogados de la Compañía de Electricidad, quienes solicitan este sumario donde si uno observa esa reclamación, se refiere, principalmente, a todo lo que está siendo investigado al fiscal, es decir supuestamente haber violado el secreto de la investigación, supuestamente haber violado el principio de objetividad”.

Finalmente, Marisa Navarrete detalló que existe una serie de sanciones que pueden ir desde la simple amonestación hasta la suspensión temporal, situación que a juicio de la abogada es una demostración más de la discrecionalidad del proceso que se le sigue al fiscal Emiliano Arias.