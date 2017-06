Huenchumilla: “El Estado plurinacional no es un invento de los mapuches”

El ex intendente de la región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, presentará esta semana su libro Plurinacionalidad. El nuevo pacto, texto en el que repasa su experiencia como autoridad en la zona, destacando las propuestas para destrabar el conflicto que se vive entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Huenchumilla propuso una alternativa política, a propósito de su actual candidatura al Senado. Dice que su mirada es una interpelación al Estado, a los partidos políticos y los gobernantes: “Si en la región de La Araucanía es el único lugar en Chile donde tenemos un clima de violencia política, la pregunta en consecuencia es por qué hemos llegado a lo que hemos llegado. Yo me calificaría como un político que logra entender las causas de un fenómeno nacional”.

Según Huenchumilla, la idea del Estado plurinacional se ha ido integrando al debate político: “Lo primero en la Concertación fue el reconocimiento constitucional, hasta el gobierno de la presidenta Bachelet. Es difícil avanzar en ese concepto si no se debate, de tal manera que yo creo que el gobierno no tenía en su programa reformar el Estado en uno plurinacional. El gobierno hablaba de autonomía, de territorio, pero no entraba a este concepto que va entrando lentamente en Chile, el que está vigente en todo el mundo menos en Chile. El 90% de los estados en el mundo son plurinacionales”, indicó.

Tomando en cuenta la estadística, no sería atípico que en nuestro país se instaurara ese tipo de organización de Estado, afirmó Huenchumilla: “Lo excéntrico es este país que no quiere mirarse al espejo y reconocer sus orígenes, su estructura, la realidad sociológica que la compone, los distintos pueblos que han compuesto la nación chilena. En el mundo es un tema superado, acá estamos atrasados”.

El ex intendente explicó que “el Estado chileno se crea unos 30 años después que estalla la Revolución Francesa, donde nace este concepto de Estado nación, donde los franceses imponen al resto de los pueblos el concepto de Estado nación francesa y la soberanía nacional. Entonces los países que entran en la independencia, Chile específicamente, toma ese concepto, pero en ese momento la nación chilena no existía, porque el Estado es una ficción jurídica, es una creación jurídica de soberanía territorial, pero la nación es una cosa que no se crea, nace por la cultura, la religiosidad, la lengua, se va creando con el tiempo. Por ignorancia, esto no ha estado presente en el debate de los candidatos”.

En ese sentdo, Huenchumilla añadió que un Estado plurinacional reconoce a todos los pueblos que han conformado el país, pasando los pueblos originarios a ser partícipes del desarrollo del territorio: “Esto no es un invento de los mapuches, está en el Derecho Internacional público de las Naciones Unidas. Hay instrumentos jurídicos, que incluso son parte de la legislación chilena”, concluyó.

Lanzamiento

El libro será presentado a las 19 horas de este martes en la Sala Domeyko de la Casa Central de la U. de Chile (Alameda 1058). Participarán Ana Rodríguez, periodista y autora del libro La Frontera. Crónica de la Araucanía rebelde; Carolina Huenchullán, directora del Centro de Estudios Mapuche Rümtun; y Enrique Antileo, miembro de la Comunidad de Historia Mapuche.