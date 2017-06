Iona Rothfeld: “Hay que crear conciencia respecto de que el fútbol no es exclusivo de los hombres”

En conversación con el programa “Los Deportes” de Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino, conversó respecto de una actividad que realizaron en conjunto con dirigentes estudiantiles y del estado actual de la actividad en nuestro país.

Respecto de la actividad realizada en conjunto con dirigentes de la Confech y estudiantes secundarias, la ex seleccionada nacional, declaró que fue una actividad pensada para “levantar la lucha de la educación no sexista” un tema que asegura está “intimamente ligado con el desarrollo del fútbol femenino”.

En esa línea la jugadora considera “triste” que se continúe con estereotipos que perpetúen el prejuicio de que el fútbol es una práctica exclusiva del género masculino.

¿Por qué decidieron realizar esta actividad con las dirigentes estudiantiles?

La verdad que surgió así porque tengo contacto con una vocera de la Confech, Sofía Barahona y me propuso esta idea porque ellas están levantando la bandera de la lucha y visibilización de la educación no sexista y nos pusimos a hablar el tema y creo que está íntimamente relacionado con lo que nosotras representamos no solo como jugadoras sino que como Asociación. Creo que esto es necesario para pensar en una sociedad más equitativa en términos de género, así que se nos ocurrió la idea de hacer un partido y estuvimos no solo yo, sino que la Asociación encantada de participar porque el fútbol le da ese toque más llamativo, lo que nosotras hemos aprovechado porque es un muy buena manera para visibilizar este problema. En ese sentido quisimos mostrar esto y nos sentimos íntimamente vinculadas con lo que significa esto.

¿Cómo ves el estado actual del fútbol femenino en Chile? Hace unos días la selección tuvo un partido con un buen marco de público pero casi sin cobertura mediática.

Lo que nosotras y la razón porque también nos conformamos como Asociación, es por el poco apoyo de los medios, de los directores, de los clubes, de la Federación, para el desarrollo del fútbol femenino y en esa misma tónica, lo que pasó en el partido con Perú da cuenta de lo poco que se valora al fútbol femenino, en contraste con lo que convoca. Con muy poca difusión llegaron casi 10 mil personas al Estadio Nacional y pudimos alzar esa vos diciendo, “nosotras somos la Roja, somos la selección chilena” y eso pegó fuerte en los medios y nos ha servido para dar mayor visibilidad y crear consciencia al respecto. Actualmente nosotras estamos trabajado casi directamente con la Federación, con este directorio que ha tenido una muy buena disposición para recibirnos y hemos puesto a las jugadoras al servicio del desarrollo del fútbol, Hemos podido sentar a las jugadoras a la mesa del directorio para que se presenten programas de desarrollo y eso nunca había pasado. Eso nos da una garantía y seguridad y nos ilusiona muchísimo porque son cosas que antes no eran imaginables.

El fútbol se caracteriza por tener muchos elementos donde predomina el machismo, incluso desde el hincha. ¿Cómo ves este cambio de mentalidad que se requiere desde la perspectiva del aficionado?

Creo que hay muchos factores que trabajar. Según lo que hemos conversado en la Asociación, el primer paso es la visibilización y concientizacion sobre el fútbol femenino, no solo dentro de la cancha, sino que el espacio de fútbol, en todo ámbito, es femenino y masculino. Es difícil cambiar percepciones que vienen heredadas de años atrás en toda Latinoamérica, pero creemos que es un paso a la vez. Si logramos subir este tema y generar consciencia en la sociedad y vamos cambiando la mentalidad de las nuevas generaciones, este cambio se dará más temprano que tarde y depende de nosotras ver qué tan temprano se hace y por lo mismo, nosotras hemos estado bastante activas en ir a colegios, dar charlas a los niños y concientizar a los menores que nosotras también somos futbolistas, somos seleccionadas y creemos que es un peldaño a la vez.

Volviendo al tema de la educación no sexista, es común ver en los colegios cómo se imparten talleres diferenciados para hombres y mujeres. Con actividades de fútbol para los niños y otras relacionadas al ballet para las niñas.

Pasa mucho, toda mi vida jugué con hombres, me costó hasta los trece años encontrar una escuela donde pude entrenar con otras mujeres y no me sentí tan extraña y la idea es que eso vaya cambiando. Es triste que sigan esos estereotipos, que se sigan perpetuando prejuicios. Tenemos referentes chilenos que demuestran que las actividades no tienen límites, ni diferencias de género y por eso queremos utilizar el fútbol como una herramienta para visibilizar una realidad que aunque muchos la nieguen existe.

¿Cómo reciben la organización de la Copa América de fútbol femenino en 2018?

Nos cae como anillo al dedo, bueno la verdad fue algo que se propuso y la Federación creyó en un proyecto y nos viene en un buen timing, porque con nuestra constitución y nuestro trabajo, tener una Copa América en casa nos va a dar esa exposición mediática que tanto necesitamos para sacudir los prejuicios y creemos que es una oportunidad de oro. Esperamos que no ocurra lo que ocurrió en 2008 con el mundial Sub 20 donde se proyectaba un crecimiento y no ocurrió nada, ahora queremos asegurar que los avances se mantengan en el tiempo y ojalá profesionalizar el fútbol femenino.