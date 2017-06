Rectos Vivaldi: “La ley de Universidades del Estado es un golpe mortal a la autonomía”

Este martes, los distintos estamentos de la Universidad de Chile comunicaron su postura respecto del proyecto de ley sobre Universidades del Estado, desarrollado por el Gobierno.

Ennio Vivaldi, rector del plantel, manifestó que este es un momento histórico porque el Estado tiene la oportunidad de volver a encontrarse con sus instituciones y asumir su responsabilidad en el desarrollo de la investigación y la cultura. Sin embargo, criticó duramente la actual propuesta, agregando que es imprescindible que se revierta, ya que constituye “un golpe mortal a la autonomía universitaria”.

“En democracia fuimos una universidad que generó un estatuto y una forma de gobierno, por eso nos parece impensable que todo ese proceso sea tan drásticamente cambiado. Es necesario que se vuelva a enfatizar en dos conceptos claves: participación y autonomía”, sostuvo.

Otro de los aspectos que criticó la autoridad fue la fragilidad de la legislación en materia de financiamiento y aumento de la matrícula en los planteles estatales, ya que se mantiene el 15 por ciento de estas instituciones dentro del sistema universitario. Del mismo modo, indicó que la modificación del régimen contractual que se propone en el proyecto perjudica a los funcionarios.

Por su parte, Juan Carlos Letelier, vicepresidente del Senado Universitario, se sumó a las palabras de Vivaldi, rechazando el articulado actual. Desde su perspectiva, esta propuesta daña profundamente a las comunidades universitarias.

“Esto es un atentado a la autonomía de las instituciones y a sus trabajadores, además, su mecanismo de financiamiento es completamente irrelevante. Por eso, lucharemos para que este articulado cambie en forma sustancial. Si esto se llega a implementar, tendremos un estatuto que nos hará tener directivas como las empresas que se transan en la bolsa”, afirmó.

En tanto, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad (Fech), enfatizaron en la necesidad de una legislación que fortalezca a las instituciones del Estado, pero rechazaron el proyecto tal como está.

Los estudiantes detallaron que la propuesta atenta contra la autonomía, la democracia interna y las condiciones laborales de los trabajadores, además no se hace cargo de la educación pública y tampoco de ampliar la matrícula.

Mientras que las distintas agrupaciones de trabajadores también criticaron la iniciativa del Gobierno. De este modo, Miryam Barahona, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), hizo un llamado al Ministerio de Educación (Mineduc) para que reciba sus propuestas antes que el proyecto ingrese al Congreso. “Vamos a defender la autonomía, la democracia, la estabilidad laboral y las universidades estatales, Federici no puede volver. Nosotros tenemos una propuesta, por eso solicitamos al Mineduc que nos juntemos lo antes posible”.

La Universidad de Chile no es la única que se ha pronunciado sobre este tema, el pasado viernes el rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi, valoró que este proyecto potencie al Consejo de Rectores (Cruch) y abra la posibilidad de incluir nuevas instituciones, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos desde el punto de vista de la autorregulación y el funcionamiento institucional. No obstante, advirtió que el incremento de la matrícula es un problema que aún no está resuelto.