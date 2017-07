Comentario sobre la situación en Venezuela

Señor Director:

Como chilena y venezolana quisiera comunicar mi descontento por los comentarios realizados ante la actual situación que se vive en Venezuela, argumentado que existe una oposición recalcitrante por un gobierno que en la actualidad es una dictadura, que maneja sin consciencia 4 poderes del Estado. Un gobierno ilegitimo que cuenta con menos del 10% de respaldo popular.

Se supone que si Radio Universidad de Chile, es una radio que piensa, así reza su eslogan, deberían presentar varias versiones de la situación y no bajo una tendencia política de izquierda, que no es real ante la situación que ocurre en Venezuela. En Venezuela no gobierna la izquierda hace mas de 15 años, sino un conjunto de narcotraficantes, corruptos desaforados por las riquezas, aliados con gran parte de los líderes de la oposición venezolana, ya que reciben parte de la riqueza robada. Hace mucho tiempo que personajes de izquierda reales se deslindaron de ese sistema político. Ha existido un invasión cubana al sistema político, económico y de control del poder, que al igual que en Cuba, ocurren elecciones, pero no son libres, son totalmente controladas y adulterado los resultados por el gobierno.

Saben cuántas personas mueren por causa de la inseguridad en Venezuela? por hambre? por falta de medicinas y sistemas de salud que puedan resguardar la vida? Conocen de las torturas que sufren los miles de presos políticos encarcelados y juzgados como militares, cuando son civiles?

De verdad deberían investigar que es lo ocurre en Venezuela. Para poder dar una opinión.