Ministerio de Salud descarta proyecto de reforma a las isapres

La reforma, que había sido anunciada en reiteradas ocasiones por la Presidenta Bachelet, finalmente no irá. La ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que los plazos no se dieron como para ingresar el proyecto al Congreso y que el trabajo realizado por la comisión de especialistas servirá como insumo para un próximo gobierno. Desde la comisión de Salud se interpreta como el abandono de un compromiso urgente.

La reforma a las isapres no va. O al menos durante este gobierno. La ministra de Salud, Carmen Castillo, salió a decir este jueves que la reforma al sistema privado de salud y el proyecto de ley que se trabajó desde 2015 no se ingresará al Congreso durante este periodo presidencial.

La titular señaló que “no la vamos a ingresar. Todo el estudio que se hizo es un insumo importante que va a servir para el próximo gobierno, y esperamos que se considere en una reforma a la salud”.

Fue en 2014 cuando el gobierno convocó a una comisión de 17 expertos para que diagnosticara los principales problemas del sistema actual y elaborara un nuevo marco jurídico.

Andras Uthoff es ingeniero comercial y fue uno de los miembros de la comisión que asesoró al ministerio de Salud. A su juicio, el sistema de hoy es discriminador y da luces de la dirección que debiera tomar una nueva legislación:

“El sistema, como opera hoy día, discrimina por riesgo y solamente termina cubriendo a un 17% de la población con el sistema de isapres. El resto lo hace con Fuerzas Armadas y con Fonasa. Es un sistema tremendamente segmentado y con un montón de formas de seguir seleccionando a la gente por riesgo a través de la venta de múltiples planes. La conclusión básica fue tratar de ir a un sistema que mancomune el financiamiento para la compra de un plan común para toda la gente”.

El comisionado afirma que el freno lo puso Hacienda “argumentando que no era el momento de tocar la industria”.

La Encuesta de Desarrollo Humano realizada por el PNUD el año 2013 muestra la confianza que le tienen los encuestados a distintas instituciones. En una escala de 1 a 7, las Isapres obtuvieron nota 2.6, posicionándose en el lugar 19 de 21, solo superando al Congreso y los partidos políticos. La encuesta realizada por la Comisión de Pensiones el año 2014 muestra resultados similares: un 86% reporta tener nada o poca confianza en las Isapres, nuevamente solo estando mejor que el congreso y los partidos.

La reforma a las isapres era una de las 50 medidas que Michelle Bachelet había comprometido para los 100 primeros días de su gobierno y reafirmó ese compromiso en la cuenta pública de 2015. De esta forma, el oficialismo ve caer una de sus grandes iniciativas.

Así lo interpreta Juan Luis Castro, diputado miembro de la comisión de Salud de la Cámara. El parlamentario socialista no tiene problemas en decir que la medida constituye una promesa no cumplida del gobierno de Bachelet: “Se interpreta como el abandono de un compromiso presidencial que no se fue capaz de cumplir. Era urgente porque es un sistema que ha fracasado, para la gente que está bien de salud, que tiene pocas cargas, que es joven y que tiene buenos ingresos. Se tuvo la esperanza porque la Presidenta Bachelet lo puso en su programa, pero ahora es una promesa no cumplida. Ahora no hay reforma. Sigue lo mismo que hay. Serán los candidatos presidenciales los que definan si quieren meter mano al sistema privado de salud o no”.

Desde la Asociación de Isapres también creen en la necesidad de una reforma al sistema privado de salud, pero manifiestan sus reparos con la posibilidad planteada por la comisión de especialistas. A juicio de Rafael Caviedes, presidente de la Asociación, el Estado debe avanzar hacia un perfeccionamiento del sistema actual y no debe orientar las políticas hacia la consolidación de un sistema de plan único. Asimismo, afirma que las razones por las que el proyecto no vio la luz se deben principalmente a las contradicciones que existen dentro del gobierno. “O vamos a tener un sistema único estatal en Chile o un sistema de seguros competitivos en el que la gente tenga capacidad de elegir entre uno y otro. El gobierno debiera haber tomado una decisión respecto de hacia dónde quiere que el sistema avance: hacia estatizar la salud, o bien perfeccionar el sistema de múltiples seguros y que las personas puedan elegir. La interpretación que le doy es que el gobierno no ha resuelto sus conflictos interiores”.

Así, otra reforma emblemática de la era Bachelet se cae. Será un tema que deberán abordar desde el próximo gobierno, aprovechando que el trabajo previo al proyecto ya se realizó.