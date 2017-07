[ESTÁ PASANDO] Venezuela enfrenta día clave

Hoy se desarrolla una jornada crucial para el destino de la revolución bolivariana de Venezuela. Los venezolanos están convocados a elegir los 545 miembros que formarán parte de la Asamblea Nacional Constituyente.

En medio de un ambiente convulsionado, en una semana en que la oposición ha protagonizado diversas manifestaciones, algunas con un alto grado de violencia, han sido ya dos los candidatos a la Constituyente los que han sido asesinados durante la semana.

La Asamblea Nacional Constituyente, cuyos delegados tomarán posesión la primera semana de agosto, incluirá 364 representantes territoriales, 173 del denominado “ámbito sectorial” (24 por los estudiantes, ocho por campesinos y pescadores, cinco por los empresarios, cinco por las personas con discapacidad, 28 por los pensionados, 24 por los consejos comunales y 79 por los sindicatos y gremios profesionales) y ocho de las comunidades aborígenes.

A las 10 de la mañana estaba convocada una multitudinaria manifestación opositora. La derecha venezolana ha insistido en boicotear el llamado que ha hecho el Presidente Nicolás Maduro para la Constituyente, explicando que de esa forma el sucesor de Chávez pretende amarrarse al poder y darle tintes aún más autoritarios a su régimen. “Créanlo, ellos van a estar en una peor posición de la que están hoy y por lo tanto, si bien estaremos muchos de nosotros perseguidos, estaremos en una posición de mayor fortaleza política para poder avanzar en conseguir el cambio”, dijo Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, controlado por la oposición.

El líder opositor insistió en que la votación será un “fraude electoral”, y se mostró seguro de que no tendrá el reconocimiento de la comunidad internacional: “Esa falsa constituyente no va a cumplir ninguno de los dos objetivos que ellos tenían trazados. El primero, tener un financiamiento paralelo no autorizado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a nivel internacional porque ya toda la comunidad internacional les ha dejado claro que no van a reconocer ese fraude”.

El segundo objetivo de la Constituyente, a juicio de la oposición, será usarla como un mecanismo “de temor y chantaje” para amedrentar a los dirigentes políticos, lo que aseguró, tampoco logrará.

La Mesa de Unidad Nacional, conglomerado que organiza a todas las fuerzas opositoras, hizo un llamado a manifestarse por todo Venezuela para la jornada de hoy, y además convocó a la ciudadanía a no deponer las movilizaciones posterior a este domingo.

En horas de la mañana de esta jornada dominical en Venezuela se sentían los ánimos de participación. Según registros audiovisuales habrían locales de votación prácticamente colapsados desde antes de las 6 de la mañana, hora en la que se abrieron las puertas de los centros de sufragio.

Maduro fue de los primeros en votar y después de cumplir con el deber cívico dio cuenta de sus aspiraciones para que la velada se desarrolle con normalidad: “Fui el primer votante del país. Le pido a Dios todas sus bendiciones para que el pueblo pueda ejercer libremente su derecho democrático al voto”.

Acompañado de su esposa y candidata Cilia Flores, quien fue la segunda en votar, añadió que “no hay poder en la Tierra que le pueda impedir al pueblo de Venezuela elegir hoy”. “Aquí estamos, un país en paz ejerciendo su derecho al voto”, subrayó Maduro, quien indicó: “La Constituyente es el único poder que puede (…) puesto al servicio de la paz”.