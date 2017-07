Laura Albornoz a Rincón: “No eres inocente, fuiste al Sernam a pedir que se archivara la denuncia”

La polémica que dejó ayer el respaldo de la Junta Nacional de la DC a la candidatura de Ricardo Rincón sigue generando reacciones.

Hoy fue Laura Albornoz, ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) la que abrió el fuego. A través de su cuenta de Twitter la ex secretaria de Estado disparó: “Rincón, la denuncia llego a SERNAM y sugeriste q se archivara. Una cosa es q tengas derecho a defensa, pero es inmoral q mientas!!”.

Pero la ahora profesora de derecho en la Universidad de Chile no se detuvo ahí y repasó los antecedentes del caso: “Ricardo, el tribunal civil te sanciono. No había delito de maltrato habitual xq esa ley se aprobó en 2005. # EresUnFresco“, escribió en la red social.

Como si fuera poco, la ex ministra terminó su ofensiva reiterando la idea de que el parlamentario acusado miente: “Rincón. No eres inocente, fuiste a SERNAM en 2002 a pedir q se archivara la denuncia de tu ex pareja!. El tiempo pasó, pero No Mientas!!”, concluyó.

Todo esto se dio en medio de la participación del diputado en el programa de TVN Estado Nacional. Al ser consultado sobre los dichos de Albornoz, Rincón señaló que los ataques de la ex titular del Sernam no le sorprenden: “Laura se ha dedicado a denostar a muchos camaradas y yo lamento que lo siga haciendo. Ella es abogado y lo sabe, no tiene nada que ver el delito de maltrato habitual con las lesiones graves gravísimas, así que por lo tanto, está opinando a partir de la negación de la verdad y haciendo un ataque público”, contestó el acusado.