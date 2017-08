Comunidad de Til Til anuncia demanda ante el tribunal ambiental para frenar vertedero industrial

Esta mañana el Senador Guido Girardi junto a Janet Mena, presidenta del comité comunal de vecinos de Til Til, se reunieron con el Ministro de Medio Ambiente, Jaime Mena. Esto en el contexto de la aprobación del proyecto de vertedero industrial de la empresa Ciclo que fuera aprobado hace una semana por el Comité de Ministros.

Puedes revisar: Vecinos de Til Til por relleno sanitario: “Es una nueva vulneración de derechos”

Esta planta de residuos industriales, que ha tenido una amplia oposición de parte de la comunidad, se suma a la grave situación que viven los vecinos de esta zona, quienes deben convivir con dos plantas faenadora de cerdos, el relave de Minera Andina y otros tres vertederos.

El alcalde de Til Til, Nelson Orellana, junto a la comunidad, han resistido a la construcción de este basural industrial y durante la semana pasada el edil clausuró 31 instalaciones del vertedero Lomas Los Colorados, las cuales no contaban con regulación, permisos, ni recepción final. Sin embargo, el edil no pudo poner candado a los portones del basural de KDM por no contar con atribuciones respecto a empresas sanitarias.

Por su parte, el senador Girardi dijo que esta legislación medioambiental está vulnerada por los acuerdos políticos y económicos en que se ven envueltos quienes deben aprobar o desaprobar las iniciativas. Con esto criticó la falta de autonomía que tendría la institucionalidad.

“La legislación ambiental permite que los proyectos que no cumplen y que no serían aprobados en ninguna parte del mundo, funcionen en Chile. Es un paraíso donde proyectos contaminantes se pueden aprobar y además se hace aun cuando toda la comunidad esté en contra y eso no existe en ninguna parte del mundo”, explicó Girardi.

Janete Mena, presidenta del Consejo Comunal de Medio Ambiente anunció que la comunidad, en estos treinta días de plazo que tiene para pronunciarse respecto a la aprobación del proyecto, preparará una demanda que presentará ante el Tribunal Ambiental para exigir que se revoque la Resolución de Calificación Ambiental que hoy favorece la construcción del vertedero industrial.

La dirigente social, en la reunión que sostuvo al con el ministro, le planteó que “ellos en el papel ven que se cumple con todas la normas, pero los vecinos sabemos que eso no es así, sabemos que hay varios riesgos que no solo competen a Til Til, sino que a todo el país. Además de la contaminación, Bomberos y Carabineros no cuentan con la capacidad para resolver algunos accidentes que eventualmente pudieran ocurrir. El lugar donde va a estar emplazado este nuevo vertedero industrial va a ser perjudicial para Til Til, Lampa y Batuco e incluso podría llegar, según los estudios, hasta el río Mapocho”.

Puedes revisar: Los erráticos antecedentes que condenan a Til Til como zona de sacrificio

Respecto de la planificación territorial, uno de los puntos más criticados por la comunidad, el intendente Claudio Orrego dijo que en un plazo de seis meses se revisará esta material. Janete Mena, por el contrario, dijo que esto es urgente y que se debe tomar decisiones que protejan a la comunidad más que a las empresas: “No estoy de acuerdo con esos plazos, porque son demasiado largos. En este minuto hay alrededor de cinco empresas que esperan llegar a Til Til mientras nosotros peleamos con Ciclo. Creo que es parte de las estrategias que ocupa el Gobierno y las empresas para que se sigan aprobando este tipo de proyectos”, concluyó la dirigenta social.