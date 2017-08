“Lo mejor de Mico”: Una radiografía política a través del humor gráfico

Este martes Ediciones Radio Universidad de Chile presentó el libro Lo mejor de Mico, ejemplar que reúne cerca de doscientas ilustraciones del artista nacional Luis Henríquez (Mico).

Durante la actividad, el caricaturista sostuvo un diálogo con el director de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas, ocasión que le permitió abordar sus primeros pasos en el dibujo, su estudio en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, su trabajo en la revista Análisis y su faceta como muralista.

En este sentido, el dibujante comentó que no fue fácil dar con la clave para generar humor gráfico, sobre todo, en un periodo de dictadura: “En esa época el humor era una herramienta para dar esperanza. Además, era eficaz: hacía reír y reflexionar al mismo tiempo”.

“¿Poco texto, mucho texto o ningún texto? ¿Con caricatura o sin caricatura? ¿Con acción o sólo un objeto estático? Decidir eso es lo más difícil. Dibujarlo después es más fácil, pero encontrar la dosis justa de ironía y traducirla en texto, en una imagen fija o un dibujo mudo es la parte más compleja de la creación”, agregó el muralista respecto de su proceso de creación.

En Lo mejor de Mico el ilustrador transita por distintos temas internacionales como la muerte de Fidel Castro, la situación política de Venezuela y el triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses. Asimismo, crea una radiografía de la situación política de Chile, abarcando situaciones como las protestas de estudiantes y pensionados en la Alameda, y los casos de corrupción y colusión de diferentes empresas, entre otros.

Estos trabajos corresponden a una selección de los dibujos de Mico publicados en revista Punto Final, el diario La Nación y el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Además, estas creaciones están organizadas en capítulos como Campañas Políticas, Protestas, Transantiago, Educación, Medio Ambiente, Fútbol e Internacional, entre otros.

En tanto, respecto de la nueva generación de exponentes de humor gráfico, Mico cuestionó que hoy no existieran medios de comunicación donde se pudieran difundir estos contenidos: “Lamento muy profundamente que no existan medios que acojan este talento. Estoy seguro de que existen muchos ilustradores jóvenes que no tienen dónde publicar. Cada vez hay menos revistas y los diarios cada vez se la juegan menos por publicar a ilustradores nacionales. No hay espacio de publicación y de divulgación”.

“Es cierto, el formato digital permite mucha difusión, pero creo que el lector chileno se merece una revista, un diario o un quincenario de humor gráfico así como lo hubo hace años atrás con la revista Topaze”, apuntó.

Lo mejor de Mico se encuentra disponible en Ediciones Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia) y en las principales librerías del país.