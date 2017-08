Renuncias, respaldos y cargos a disposición: La caótica jornada al interior de la DC

Frenética fue la jornada de este martes al interior de la Democracia Cristiana, en medio de la crisis desatada el fin de semana luego de la Junta Nacional del partido. A primera hora de la mañana el diputado Sergio Espejo hizo pública su renuncia a la Falange, luego de calificar como un “golpe de Estado” en conversación con nuestra emisora, lo ocurrido el sábado pasado en la Junta y que determinó que Carolina Goic pusiera en suspenso su candidatura.

El diputado por Colchagua aseguró al momento de su renuncia, la cual es de carácter irrevocable, que con esta decisión estaba poniendo por encima de eventuales ambiciones por cuotas de poder, sus convicciones, al mismo tiempo que reiteró su apreciación sobre que “la DC cruzó límites” que le son intolerables.

“Cuando renunciar al poder parece un imposible, yo renuncio a todo espacio de poder que detento para dar testimonio de que lo más importante son las convicciones. A partir de hoy renuncio a mi militancia a la Democracia Cristiana, renunció por lo tanto a la vicepresidencia del partido y a mi repostulación”.

A la renuncia de Sergio Espejo, le siguió la hasta esta jornada subsecretaria del Ministerio de la Mujer, María Luisa España, militante de la DC quien señaló en una carta enviada a la presidenta Michelle Bachelet que su dimisión se debe a la ratificación por parte de su partido a la postulación al Senado del diputado Ricardo Rincón, condenado por hechos de violencia contra su ex pareja.

“He tomado la decisión de renunciar a la Subdirección (del Sernam). Desde una mirada personal, humanista cristiana y feminista, no me es posible sustentar un cargo como el que hoy dejo, cuando el partido al cual represento, ha decidido, a través de una votación democrática, no valorar los derechos y la dignidad de las mujeres”, la ahora ex funcionaria del Sernam.

Luego de conocerse estas renuncias a la DC, fue la propia jefa de Estado quien se refirió a la crisis de la Falange, señalando que lo más importante es que sea la propia DC la que “decida cuál va a ser su postura” y que hay que respetar el período de reflexión en el que se encuentran.

“La unidad no está en cuestionamiento. Tanto lo que yo he hablado con la propia Carolina Goic como lo que hemos escuchado de los parlamentarios y la mesa, ellos mantienen su compromiso de estar apoyando al gobierno hasta el último día de Gobierno”.

Sin embargo, en horas de la tarde fue la bancada de diputados de la DC la que agregó otro capítulo a la crisis. Después de sostener un almuerzo en los comedores del Parlamento, los representantes de la Falange decidieron poner a disposición de la presidenta del partido sus repostulaciones al Congreso.

Los diputados presentaron esta acción como una señal de respaldo a la senadora, y de empoderamiento para que sea ella quien decida quién del partido puede aspirar a una candidatura parlamentaria, toda vez que el origen de la crisis actual que atraviesa la colectividad se originó con la ratificación en bloque por parte de la Juna Nacional de las candidaturas, incluyendo la del cuestionado Ricardo Rincón.

Si bien, el actual diputado por Rancagua fue invitado a esta reunión de la bancada DC, declinó asistir, a pesar de los llamados que han hecho sus colegas a que realice un gesto hacia la presidenta del partido a desistir de sus pretensiones senatoriales.

Fue el jefe de bancada, Roberto León, el encargado de hacer la declaración oficial, en la que además de anunciar la decisión de poner sus cargos a disposición de la senadora, aprovechó de criticar las palabras vertidas por el esposo de Carolina Goic, Christian Kirk, quien emplazó a los diputados de la DC a explicar “sus razones de defender la violencia hacia las mujeres”.

“Todos los diputados que hemos estado en esta reunión, hemos tomado la decisión de enviar una nota a la presidenta del partido, la senadora Carolina Goic, poniendo nuestros cargos parlamentarios a disposición, para que ella resuelva lo que crea que es mejor porque lo que no estamos dispuestos a aceptar es que como diputados de la República se nos descalifique y se nos trate de sostener que estamos actuando como sindicato”

El diputado Gabriel Silber explicó que con este gesto, lo que esperan es que sea la propia presidenta de la DC quien decida quién puede repostular al Congreso representando al partido, y así también dar una señal de que no aspiran a eternizarse en sus cargos o defender sus parcelas de poder, en alusión a las palabras dichas por el diputado Sergio Espejo.

“Lo que estamos señalando es que dado la envergadura de la crisis, esta no se resuelve abandonando el barco. Nosotros creemos que la manera en que las instituciones y las personas en momento como los que vive el partido Demócrata Cristiano merece liderazgos que se sientan respaldados. Queremos actuar con generosidad. A nosotros nos gustaría invitar a la candidata a que asuma la responsabilidad de ir como candidata presidencial”.

En tanto, el cuestionado diputado Ricardo Rincón se refirió a esta decisión de la bancada, asegurando que existe mucha información fluyendo en estos momentos, por lo que prefirió abstenerse de opinar por el momento ya que aún le “faltan antecedentes” de la determinación de sus colegas.

Finalmente, los coletazos de esta crisis de la DC incluso se dejaron sentir en La Moneda, ya que en horas de la tarde fue el ministro del Interior y militante de la Falange, Mario Fernández, quien se reunió con todos los secretarios de Estado y subsecretarios que integran la DC para demostrar su “férrea lealtad” a la Mandataria, y aseguró que se está evaluando en Palacio el panorama de la Falange.

“Todos los subsecretarios, subsecretarias, ministros y ministras democratacristianos hemos entregado a la presidenta Bachelet nuestra férrea lealtad, y la decisión nuestra de trabajar con todas nuestras capacidades para cumplir nuestras tareas y llevar al Gobierno a buen término”, concluyó el jefe de Gabinete.