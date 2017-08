Cineteca Nacional celebra los 50 años de “Largo Viaje”

El 7 de agosto es una fecha marcada de fiesta en el calendario de la historia del cine chileno, sobre todo este año. Ese día, pero en 1967, Largo Viaje de Patricio Kaulen, tuvo su estreno nacional, convirtiéndose en una cinta icónica de la producción local.

Por eso, a 50 años, la Cineteca Nacional de Chile lo conmemorará con la reposición de la película en nueve funciones, entre el mismo 7 y el 13 de agosto.

Largo viaje es la historia de un niño que recorre Santiago poniente buscando devolver a su hermanito muerto (“el angelito”) las alitas que se quedaron en el velatorio. Sin ellas, el bebé no puede entrar al cielo, le han dicho. El filme rescata, en un tono casi documental, esa costumbre del campo chileno y de ciertas zonas de Santiago en años ya idos: el funeral del angelito.

Por eso, la jornada inaugural de este ciclo (lunes 7 de agosto) comenzará a las 19:30 horas, con la presencia de los cantores populares Gabriel Torres Berríos, Juan Pérez Ibarra y Fidel Améstica, quienes le rendirán homenaje a sus pares que trabajaron en la película: Manuel Saavedra, Joaquín Cantillana, Arturo Vera y Octavio Miranda. Posterior a la exhibición, se realizará una conversación que contará con la presencia de Enrique Kaulen (protagonista e hijo del director) y sus hermanos Joaquín y Cristián. Pero no es todo, porque también estará la actriz María Elena Duvauchelle y quien fue el asistente de dirección, Sergio Trabucco. La entrada será por invitaciones o por concursos, habiendo -además- un cupo limitado para reservar. En tanto, las entradas para las funciones normales serán liberadas.

La importancia de Largo Viaje

La película ha sido proyectado varias veces por Cineteca Nacional de Chile. Hacerlo no es casual: este largometraje de ficción, filmado en 35 mm, se convirtió en una especie de punto de inflexión en la escena local ya que es parte de al menos una trilogía que, entre fines de los 50 y los 60, buscó dar un giro desde el cine de entretención y/o costumbrista, al que estaban acostumbrados los chilenos de entonces, a otro que buscaba ahondar en temáticas sociales. Así, esta cinta, influida por el neorrealismo italiano, es un antecedente directo del Nuevo Cine Chileno.

Pero no sólo eso. Siendo la cuarta película chilena en estrenarse en 1967, en su primera semana marcó el récord de exhibirse en once salas paralelamente. Sin embargo, no todo fue perfecto. Parte de la crítica la recibió con los brazos abiertos mientras que otro sector le criticó aspectos artísticos y técnicos.

Además, el filme se presentó en la muestra paralela de las Naciones Unidas en el Festival de Cine de Berlín y en 1968 obtuvo un reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en Checoslovaquia.

