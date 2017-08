Pilar Solidario: el subsidio estatal al sistema de AFP´s que celebran Gobierno y Oposición

En 2008 se instauró el Pilar Solidario del Sistema de Pensiones. Este apoyo fue creado para entregar una pensión a quienes no la tenían y complementar los montos de las jubilaciones más bajas y que hoy en día beneficia al 60% más pobre de la población, cerca de dos millones de personas.

Uno de los encargados de hacer el estudio previo fue el Instituto de Previsión Social y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda. El economista de dicha institución, Manuel Riesco, además de valorar la iniciativa, cuestionó al actual sistema de capitalización individual que no se hizo cargo de ese sector más vulnerable de la población, teniendo que asumir el Estado, con plata de todos los chilenos, el aporte para personas que en su momento recibían desde tres mil pesos de pensión.

En este mismo sentido, la vocera de la Coordinadora No más AFP, Carolina Espinoza indicó que con la reforma del 2008 se oficializó la incapacidad de las entidades privadas de otorgar pensiones dignas, promesa que habían asumido durante la dictadura.

Asimismo, la dirigenta lamentó que el Estado insista en proyectos de reforma que, precisó, lo que hacen es seguir despejando el camino a las aseguradoras “la promesa de cuando se instaló el sistema de capitalización en Chile, en plena dictadura, tenía que ver con que el sistema de cajas iba a ser de un alto costo para el Estado, por lo tanto las AFPs venían a resolver esta situación, es nada más alejado de realidad, porque con la reforma del 2008 esto viene a aumentar la carga y es francamente una situación prácticamente esquizofrénica, porque hoy día es el Estado quien tiene que palear en parte, para que las administradoras mejoren un poquito más pensiones que igualmente siguen siendo insuficientes para sobrevivir”, argumentó.

Este miércoles, la Presidenta Michelle Bachelet y parte de sus ministros se encargaron de resaltar este aniversario, misma ocasión en que el candidato de Chile Vamos se refirió a sus propuestas de campaña para mejorar las jubilaciones.

En el caso de Sebastián Piñera, propuso fortalecer el pilar solidario, incorporando a la clase media y mujeres. Además, planteó generar incentivos por años de cotización, es decir, premiar a las personas en edad de jubilar, para que no lo hagan y sigan trabajando y aportando a las administradoras.

también se incluye un aumento en la tasa de cotización con cargo al empleador de un 4%, lo que será aplicado de manera gradual y con lo que asegura, las pesniones podrán incrementarse en un 40%.

Desde el Gobierno cuestionaron la idea del ex mandatario. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que es casi imposible que esta propuesta signifique mejorar en un 40 por ciento las jubilaciones de los futuros pensionados “Se ofrece un 40% de aumento en las pensiones, es una buena idea, pero hay que esperar 45 años, porque la gente que hoy día va a partir ahorrando ese 4% más, en 45 años más va a tener ese 40%. Tenemos que ser bien claros en las cosas que se ofrecen, cuando se entregan y que implican, lo que yo llamo es a mostrar todos los números, todas las letras chicas y las letras grandes de lo que se propone. Es fácil un día criticar al Gobierno por el gasto y al día siguiente ofrecer más gasto. Tratemos de poner los números todos juntos y ahí vamos a ir conversando más en serio”, sostuvo el jefe de las finanzas públicas.

En tanto la ministra del trabajo Alejandra Krauss reiteró que la próxima semana firmarán el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

Al respecto, el integrante del Consejo Consultivo Previsional, economista Andras Uthoff, se refirió a la propuesta del candidato de Chile Vamos y a la iniciativa gubernamental.

“Yo creo que el sistema de capitalización individual ya no da más, o sea la propuesta de Piñera va encaminada a mantener lo mismo, va a generar solamente conflictos, no va a resolver el problema, y hay que hacer un cambio, creo que lo que ha hecho el Ejecutivo va en el sentido correcto, pero con muchas restricciones de no tocar a la industria, además no va a desembolsar mucho dinero para este fin, así no se puede hacer una reforma”, detalló.

La iniciativa incorporará un alza de 5 puntos en la cotización y la creación de un nuevo ente público que lo administrará, y cambios a la regulación de las AFP. Pero eso no es todo, ya que el proyecto además contempla modificaciones al Pilar Solidario, lo que deberá ser analizado por el Consejo Consultivo Previsional.