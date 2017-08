Carolina Goic anuncia que seguirá carrera presidencial y bajará candidatura de Rincón

Primero anunció que se tomaría unos días para repensar la continuidad de su carrera presidencial. El anunció lo haría este miércoles por la noche. Horas después, argumentando que la votación del proyecto de aborto se realizaría a la misma hora que su declaración, la senadora Carolina Goic decidió que a las 11 de la mañana de este jueves anunciaría su decisión.

Puedes revisar: Derrota para Goic: Junta Nacional DC decidió respaldar candidatura de Ricardo Rincón

Horas antes, algunos medios de comunicación ya sabían que optaría por continuar en la carrera presidencial, pese a que después de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana las confianzas quedaran quebradas, principalmente por el apoyo mayoritario de los militantes a la opción legislativa de Ricardo Rincón.

En su declaración, la candidata señaló: “En el día de ayer, la mesa de mi partido me ha otorgado el respaldo político para ejercer la atribución para designar, declarar y retirar candidaturas, además de la voluntad expresada por los diputados de la bancada, en la misma línea. Ejerceré esa atribución en todos los casos en que corresponda y en especial en el caso de Ricardo Rincón. Eso implica no declarar, no inscribir su candidatura para diputado”.

Además, la candidata impulsará una nueva instancia en su colectividad: “Adicionalmente, le he pedido al destacado abogado Patricio Zapata que encabece un grupo de personas que asesore ala mesa del partido en la revisión de las listas”. “Hoy hemos elevado el estándar ético, ese es un triunfo de la gente, de la ciudadanía: que ninguna persona que tenga condena por violencia sea candidato del partido”, agregó.

Puedes revisar: Los factores ocultos tras la derrota de Carolina Goic en la Junta Nacional

Más allá de su definición política, las luces estaban puestas sobre lo que decidiría para las listas parlamentarias, específicamente en el caso Rincón, más cuando distintos estamentos de la colectividad le entregaron respaldo y le recordaron de la autonomía que disponía, en su condición de presidenta del partido, para vetar o aprobar candidaturas.

Ahora la DC tendrá que trabajar por manejar las diferencias internas para llegar de la mejor forma a la contienda presidencial de noviembre. Hay quienes aseguran que el partido está absolutamente fragmentado, tanto que es más posible pensar una división que un acuerdo.

Desde el sector de Ricardo Rincón aseguran que seguirán con su candidatura a “toda costa”, lo que incluiría, por ejemplo, acudir a la justicia del partido para impugnar un posible rechazo de Carolina Goic.