la postulación de Alberto Mayol que viene a desordenar al Frente Amplio

En esta partida, el sociólogo no cuenta con el respaldo de Nueva Democracia, movimiento que lo proclamó para la primaria presidencial. Además, con su ingreso a la competencia complicó los cálculos de las demás colectividades.

Durante las primarias, los distintos sectores del Frente Amplio bajaban el perfil a las polémicas entre los precandidatos presidenciales. Hoy parece que las tensiones son más en serio de cara a las elecciones parlamentarias de este año.

Alberto Mayol anunció durante la mañana del jueves que sería candidato a diputado por el distrito 10, rechazando otras opciones que se le ofrecieron, otros distritos e incluso buscar el Senado por la Región de Valparaíso.

Pero el sociólogo dijo que no le parecía correcto asumir una candidatura por un lugar en el que no reside, asegurando que incluso si Beatriz Sánchez hubiera perdido la primaria, también habría ido por el distrito 10, considerando que en este se encuentra Ñuñoa, comuna en que ambos residen.

La entrada de Mayol levanta un problema para el Frente Amplio, principalmente para el subpacto de Revolución Democrática en el territorio en cuestión. El diputado Giorgio Jackson lidera el grupo, lo acompañan Gonzalo Winter del Movimiento Autonomista y Natalia Castillo de RD.

De estos dos últimos, es Winter el que tiene más posibilidades de salir electro tras Jackson según los cálculos frente amplistas. El militante del Movimiento Autonomista, ex asesor del diputado Gabriel Boirc, es uno de los protegidos del colectivo, dicen fuentes de la interna.

Pero con Mayol esta lógica se desordena, debido al mayor conocimiento público que tiene el ex precandidato a La Moneda. Pese a esto, el sociólogo cree que pueden conseguir tres diputados electos incluso.

“Aquí hay una oportunidad de establecer un camino con candidaturas fuertes en un distrito que es muy importante. Creemos que podemos competir fuertemente en construir una perspectiva que aumente radicalmente los votos del Frente Amplio en el distrito que permita no sólo garantizar lo que era una posibilidad, que era tener dos candidatos electos, sino que además tener un tercero”, señaló.

Mientras tanto, Gonzalo Winter, si bien reconoce que Mayol es un aporte para el Frente Amplio, critica su desapego al sentido colectivo de la coalición.

“Mayol ha dicho que su virtud es ser un independiente. yo no soy un independiente, porque en 40 años de neoliberalismo ha habido cientos de expertos con propuestas radicales. Sin embargo, al poder no le molestan las ideas radicales, sino las personas organizadas que son capaces de defenderlas” “Mayol es muy inteligente y será un aporte pero debe aprender a construir frente amplio de manera colectiva y no desde el personalismo”, manifestó.

Otro afectado dentro del Frente Amplio es Francisco Figueroa de Izquierda Autónoma. El ex dirigente de la Fech, aún sin subpacto definido, también tiene posibilidades de ser el segundo electo de la coalición en el distrito 10.

La molestia con Mayol en el conglomerado es alta. Llama la atención que el sociólogo no aparezca en esta avanzada acompañado por Nueva Democracia, el movimiento que lo proclamó para la primaria presidencial. Desde el colectivo manifestaron a nuestro medio que no lo respaldan en esta candidatura, debido a que para ellos sus candidatos y prioridad son sus militantes.

Hasta entonces no existe claridad de cuál subpacto podría integrar Mayol, pero por el momento Revolución Democrática le tiene las puertas cerradas.