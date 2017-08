Presidente Consejo Nacional de Migraciones: “Este es el peor momento para discutir la Ley Migratoria”

Este miércoles la bancada de diputados de Chile Vamos anunció que interpelarán al ministro del Interior, Mario Fernández, el próximo 5 de septiembre sobre temas de migración, luego de reunir el número de firmas suficiente para oficializar el procedimiento.

Los parlamentarios de oposición sostienen que el gobierno no ha cumplido con el envío de un proyecto de ley que reforme la Ley Migratoria, pese a los anuncios hechos por la propia Presidenta de la República en sus últimas cuentas públicas.

Sobre este tema, se refirió en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Consejo Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, Luis Eduardo Thayer, y sostuvo que si bien entiende que se presente esta interpelación en período electoral, está totalmente en desacuerdo con el fondo de ella.

Thayer, quien también es académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, aseguró que el gobierno ha demostrado ser “sumamente desarticulado” en temas migratorios ya que se han elaborado tres proyectos de ley relativos a este tema desde 2014 y aseguró que el peor error que ha cometido esta administración es plantear estos temas en período de campañas presidenciales y parlamentarias y esto ha dejado en evidencia que no existe consenso en el gobierno sobre el tipo de reforma migratoria que se quiere presentar.

“Aquí no hay consenso del tipo de proyecto que se va a presentar. Hay consenso en todos los sectores que la ley tiene que cambiar, pero no hay consenso ni siquiera dentro del gobierno en cuanto al contenido del proyecto y esa es la cuestión de fondo que no está discutida, y que nosotros como Consejo consensualmente creemos que este es el peor momento para discutirlo. Aquí hubo un error grave del gobierno en dejar para el contexto electoral, la discusión en torno al tema migratorio”.

A juicio del presidente del Cosoc, el gobierno estaría jugando a mantener una suerte de ambigüedad en el tema migratorio ya que por un lado genera políticas en beneficio de quienes llegan a vivir al país, como la visa a niños migrantes para que puedan acceder a beneficios estatales, mientras que acoge la sugerencia del Senado de imponer visa consular a ciudadanos haitianos.

“Juega mostrando que hacen cosas, la visa para los niños y también mostrando que tienen el control: visa para los haitianos. Entonces eso de las agendas ocultas o de las agendas dobles, es muy común en los gobiernos que tratan este tema. O sea hay poco trabajo consistente en materia de migración, y yo me temo que la demanda de la derecha va por el lado de exigir mayor control de la situación”.

Luis Eduardo Thayer hizo énfasis en la utilización con fines electorales, desde su punto de vista, por parte de la derecha del tema migratorio, cuestión de la que se dieron cuenta con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, quien también hizo uso exitoso de este tópico.

“A la derecha no le conviene que el gobierno presente un proyecto, porque la derecha tiene presentado un proyecto que es el de Piñera de 2013, y si el gobierno presenta un proyecto, el de la derecha sale del Congreso. Entonces hay una inconsecuencia en términos que la derecha presentó su proyecto, está diciendo que el gobierno presente su proyecto que va a tener como consecuencia necesaria que se retire el proyecto de Piñera. Eso pone en evidencia que la derecha está utilizando electoralmente este tema”.

Finalmente, Luis Eduardo Thayer señaló que el Consejo es meramente consultivo, por lo tanto no tiene efecto vinculante en potenciales políticas migratorias, no obstante destaca que en los momentos que mayor impacto han logrado, tiene que ver con las situaciones puntuales de atropellos a los derechos de los migrantes, llamando la atención a las instituciones como las policías.