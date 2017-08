Sebastián Piñera es sobreseído definitivamente de caso Exalmar

Mientras desde Chile Vamos celebraron la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía y criticaron al diputado Hugo Gutiérrez, querellante en la causa, el parlamentario comunista anunció que apelarán la decisión de la justicia, al mismo tiempo que cuestionó al fiscal Manuel Guerra por no haber pedido los supuestos correos electrónicos entre Piñera y Bancard.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió sobreseer de manera definitiva al expresidente Sebastián Piñera del llamado caso Dominga-Exalmar, además de rechazar la reapertura de la causa con nuevas diligencias y pericias, las cuales fueron consideradas impertinentes y dilatorias por el magistrado Guillermo Rodríguez.

De esta manera, la justicia acogió las presentaciones realizadas tanto por el fiscal Metropolitano Oriente que llevaba la investigación, Manuel Guerra, y la defensa del candidato presidencial de Chile Vamos.

El persecutor señaló que si bien pueden haber existido conductas éticamente reprochables de parte del ex jefe de Estado, le asiste la convicción de que no existen elementos suficientes para procesar a Piñera por este caso.

“Creemos que los hechos que fueron objeto de esta querellas, no son constitutivos de delitos. No tenemos una información reservada de la cual haya tenido conocimiento el ex presidente Piñera, que haya servido de base para inversiones de Exalmar y tampoco vemos lo mismo en Dominga. Pueden haber ciertas actuaciones que puedan ser éticamente reprochables, yo entiendo que estas cosas generan controversias, y creo que el propio presidente Piñera en su momento lo dijo, quizás fue poco cuidadoso”.

Por su parte, el abogado querellante en la causa, Fernando Monsalve, anunció que apelarán a la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía, al mismo tiempo que criticó el actuar del juez de garantía, quien, su juicio manejaba información previa a las sesiones de litigación de las partes, por lo que se reservarán el derecho de iniciar acciones legales por eso.

“Vamos a recurrir, sin duda, a la Corte de Apelaciones para que se conozca en un tribunal colegiado, respecto de nuestra oposición, de nuestra solicitud de reapertura y sobre todo nuestra oposición al sobreseimiento. Lo más llamativo de esta audiencia es que el juez conocía todos los antecedentes antes que nosotros litigáramos, eso no corresponde al nuevo proceso penal, los jueces deben resolver conforme al mérito de lo que se expone en la litigación, no respecto de antecedentes que no sé de dónde se habrán conocido, por lo tanto también ya estamos viendo qué acción legal ejercer al respecto”.

El diputado del PC y querellante en la causa, Hugo Gutiérrez, hizo énfasis en que el fiscal Manuel Guerra no pidió los correos electrónicos a Piñera y su familia que darían cuenta de la comunicación del exmandatario con miembros de su oficina familiar, Bancard, lo que sería prueba de que el candidato presidencial de Chile Vamos sí manejaba información sobre el devenir de sus negocios.

“Quedaron muchas diligencias pendientes, y todos saben que la diligencia pendiente más relevante era que exhibiera sus correos electrónicos, tanto Piñera como su familia. Lamentablemente, el señor fiscal consideró que no era relevante hacerlo, o no habían antecedentes suficientes como para así exigirlo. Nosotros considerábamos que sí, sin duda está mintiendo. Lamentablemente, el fiscal no se dio los tiempos ni tampoco tuvo la valentía el coraje de pedir estos correos electrónicos de Piñera”.

Desde Chile Vamos, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, celebró la decisión de la justicia de sobreseer a Sebastián Piñera, asegurando que ha quedado en evidencia lo que calificaron como “la infame y canallesca actitud del diputado Gutiérrez”, al mismo tiempo que pidió que el Ministerio Público deje de ser utilizado “para perseguir objetivos políticos”