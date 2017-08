Burocracia y tabú: las deficiencias del Estado en materia de VIH/SIDA

El Ministerio de Salud anunció el inicio de una nueva campaña para prevenir el contagio del VIH, la primera desde 2015.

La medida se da después de que se conociera el incremento verificado en los últimos años de casos de nuevos infectados, los que suman más de cinco mil nuevos portadores del virus cada año, y que apunta a reforzar el uso del preservativo y la realización de exámenes de diagnóstico. Desde el Minsal apuntaron a un eventual relajo de parte de la población al tomar las medidas preventivas.

La vocera de la Sociedad Chilena de Epidemiología y académica de la Universidad Católica del Norte (UCN), Muriel Ramírez, señaló, en primer término, que el VIH/SIDA es un tema en el que ha quedado en evidencia la falta de información para las personas, sumado a que entre 2010 y 2014 la información epidemiológica “no fue pública”.

A juicio de la profesora Ramírez, el escaso acceso a la información fue uno de los nudos críticos de este asunto. Además, sostuvo, existen temas que aún son tabú en Chile, como el uso del preservativo, única estrategia realista de control de la propagación de esta y otras enfermedades.

“Todavía las enfermedades de transmisión sexual en nuestro país, lamentablemente, son un tabú. Lo hemos visto ahora último con los temas que tienen que ver con sexualidad. En Chile no se puede abiertamente hablar, lo que es lamentable porque hay muchas enfermedades, no sólo VIH sino que la sífilis, gonorrea, hepatitis B y C que son de transmisión sexual, y junto con el aumento del VIH hay aumento de la sífilis”.

Esto lleva a plantear a la académica de la UCN que “el Estado ha sido negligente en términos de prevención” de los contagios del VIH, y recordó cuando formó parte de operativos de equipos médicos en África, en donde se hace un fuerte énfasis en el uso del preservativo.

Burocracia y propagación

Respecto al diagnóstico precoz de la enfermedad, la epidemiologa de la UCN apuntó a la burocracia, afirmando que resulta muy burocrático para las personas que han tenido conductas riesgosas poder acceder a un test.

En este sentido, explicó que para saber si se es portador o no, se requiere una orden médica; luego buscar un lugar para tomarse la muestra, asociado a una consejería; y el resultado del examen puede esperar semanas: “Y eso, obviamente, no sirve para nada, porque la persona sigue contagiando”.

“Yo volví a Chile hace diez años y hace diez años yo usaba test rápidos, que son el equivalente a un test de embarazo y tú tienes el resultado inmediatamente, y eso en Chile no está disponible, una tecnología que yo la usaba en África hace diez años”.

Por su parte, Valeria Palma, inmunóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, afirmó que “la mayoría de los pacientes que diagnosticamos nosotros están en etapas avanzadas del VIH, no lo hacemos ni cuando se contagian ni precozmente. En general llegan a diagnosticarse cuando llevan varios años con VIH. El problema es que ese paciente que está enfermo y no se enteró, pudo haber transmitido el virus a muchas otras personas”.

La especialista advierte que no está la conciencia de que el examen del VIH debe ser un test rutinario, como el de la glicemia o el colesterol. “Hay como un cierto temor al solicitar esta prueba. Además, todavía hay trabas para tomárselo, por ejemplo, en el laboratorio te hacen firmar un consentimiento. Hay países en los que existen incluso auto testeos de VIH. Esto debería ser una práctica mucho más normal, todavía hay tabú sobre este tema”.

Si bien, el Minsal anunció que se implementarán estos test rápidos, se mantendrán las trabas burocráticas para acceder a este tipo de exámenes.

La deuda permanente de la educación

El vocero de Acción Gay, Vasili Deliyanis, señaló que si de algo está enfermo nuestro país “es de no tener educación sexual”. Por lo que hizo un llamado a que la ciudadanía, considerando que estamos en período electoral, revise los programas de gobierno de los distintos candidatos y que analicen quiénes realmente ponen el SIDA como un asunto de política pública.

“La transmisión o adquisición del VIH no tiene nada que ver con política, su abordaje es netamente político, por lo tanto leamos los programas de los candidatos y candidatas quién ha puesto el SIDA y quién no lo ha puesto”.

Valeria Palma coincide con la falta de educación sexual para evitar estas enfermedades. Desde su perspectiva, las medidas de prevención que se han aplicado en Chile no están siendo efectivas, porque los casos han aumentado en la población más joven, a partir de los 15 años.

En tanto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, anunció que además de la implementación en marcha blanca del uso de test rápidos de detección del VIH, y que los exámenes de diagnóstico se hagan en los consultorios y no sólo en los hospitales, en pocas semanas más se debe promulgar el decreto AUGE que mejora los tratamientos de quienes viven con el virus.

Chile lidera aumento de VIH en Latinoamérica

El informe mundial de Onusida “Ending Aids 2017” estableció que entre 2010 y 2014 los nuevos casos de VIH en Chile aumentaron en un 34 por ciento, siendo la cifra más alta de América Latina. Del mismo modo, el estudio detalla que la mayor concentración de los contagios se encuentra entre los 20 y 29 años.

Ante esto, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, manifestó hace algunos días que “las políticas que se hacen tanto en Chile como en otros países son las que corresponden en término de la prevención primaria, que refieren a aquellas que llaman a las persona a tener cuidado con las conductas sexuales se riesgo y a la utilización del condón”.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) preocupada de este aumento hizo un llamado a incrementar tanto el diagnostico como el acceso al tratamiento, por lo que como país modificamos la legislación para que los menores de edad, entre 14 y 18 años, no tengan que recurrir a sus padres para realizarse el examen”, detalló.

Más allá del VIH

De acuerdo al último informe del Ministerio de Salud (Minsal), emitido en junio, los contagios de hepatitis A se duplicaron a nivel nacional en comparación al año pasado, con un brote que se concentra en la Región Metropolitana, de Valparaíso y Antofagasta.

Además, los datos establecen que el mayor aumento tuvo lugar en la Región Metropolitana, donde el número de casos creció de 54 a 615, es decir, al menos 11 veces.

La Hepatitis es una enfermedad que provoca la inflamación del hígado como consecuencia de una infección viral. De esta patología existen cinco tipos, siendo los más comunes el A, B y C, los cuales se transmiten por distintas vías.

La ministra de Salud señaló que la Hepatitis A se transmite por condiciones inseguras de alimentos, pero que en estos momentos se concluye que también existe riesgo de contagio en ciertas prácticas sexuales desprotegidas.

Valeria Palma explicó la hepatitis A se trasmite específicamente por la vía fecal-oral, mientras que la hepatitis B se contagia por vía sexual.