Rafael Moreno: “Sin la reforma agraria no había cómo mejorar la productividad”

El ex vicepresidente ejecutivo de la comisión de reforma agraria durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, afirmó que comparte la apreciación acerca de que ésta política pública ha sido la más importante, a nivel de cambios en la sociedad chilena, de la historia.

F. Pozo y C. Medrano |Sábado 5 de agosto 2017 13:57 hrs.

En conversación con el programa Política en vivo*, el ex senador demócrata cristiano, Rafael Moreno, comentó la conmemoración de los 50 años de la Reforma Agraria, proceso del cual fue un actor relevante.

Rafael Moreno es master en economía agraria de la Universidad de Illinois y académico de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Valparaíso. También fue electo senador por la Democracia Cristiana en los años 1972 y 1997 y se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la comisión de reforma agraria durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Dicha experiencia la plasmó en un libro titulado Sin reforma agraria no habría sido posible texto que “sintetiza lo que era un diagnóstico existente antes de realizarse la reforma agraria y lo que aporta en el presente y hacia el futuro”.

Moreno explicó que en esa época, un cuatro por ciento de la población era dueña del 87 por ciento de la tierra, “lo que era otra forma de controlar el país” y agregó que hubo un amplio apoyo a nivel transversal a la iniciativa por lo que “nadie puede decir que esto fue idea solo de unos ideólogos”.

Para el ex parlamentario, hubiese sido imposible mejorar los estándares de producción y calidad de nuestra agricultura sin la reforma agraria “tengo claro que sin esta reforma y con el inquilinaje, el latifundio improductivo y la forma en que se manejaban las políticas agrarias, no había forma de mejorar la productividad del sector”, señaló.

El ex vicepresidente de la comisión de reforma agraria agregó que “lo más grave de la reforma agraria fue haber terminado con la hacienda que tenía 300 años de existencia y que en el fondo cambió cultural, política y socialmente lo que había en el país”.

Rafael Moreno explicó que una vez instaurada la dictadura militar, Pinochet devuelve a sus propietarios un tercio de la tierra expropiada porque no había sido legalizada durante el gobierno de Salvador Allende. En tanto hubo una porción de terrenos que tuvo otros fines como los que explica el ex senador demócrata cristiano.

“El otro tercio se lo guarda el gobierno, se lo guarda y se lo transfieren a entidades de las Fuerzas Armadas y a la Conaf y otras partes, donde vienen los negocios personales que terminan enriqueciendo a otras personas que de simples funcionarios públicos se transforman en algunas de las que más riquezas tienen en nuestro país”, sentenció.

A juicio de Moreno, cuando llega el Golpe de Estado, la contrarreforma estableció que los campesinos que reciben las tierras no tendrán ninguna ayuda por parte del Estado y cuando viene la asignación de las tierras “les dicen simplemente, ahí las tienen, me tienen que pagar anualmente la deuda más lo que vale la tierra y como no había ayuda, más de la mitad de los campesinos terminan entregándolas a los terratenientes”.

Finalmente Moreno señaló que comparte que el proceso de reforma agraria es el proceso político más profundo y transformador del siglo XX “El Mercurio hizo una encuesta de historiadores y se concluyó que la reforma agraria es probablemente el hecho más grande respecto de cambios en el país”.