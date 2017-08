Chile Vamos y Evópoli mantienen la tensión e incertidumbre por pacto parlamentario

Con un apretón de manos y un abrazo tibio, Felipe Kast y Sebastián Piñera sellaron este domingo el ingreso de Evópoli al comando del ahora único abanderado del conglomerado Chile Vamos.

En la misma instancia, Piñera señaló que “hoy termina la primera semana de agosto, y yo espero hoy tener muy buenas noticias de parte de los presidentes de los partidos” sobre el pacto parlamentario entre todas las tiendas opositoras de derecha.

Y la realidad es que los acontecimientos no siguieron de cerca el optimismo del candidato. Evópoli se ha visto acorralado en un escenario en el cual le ofrecen 20 cupos en vez de los 38 que pretenden.

Fue Cristián Monckeberg el que aterrizó los anhelos de Evópoli hace algunos días afirmando que ni siquiera la candidatura de Felipe Kast por La Araucanía era tema cerrado: “Llegó una persona desde afuera, de un partido distinto de nuestra coalición, como es Evópoli, que definitivamente altera la distribución de candidatos que cada partido va a llevar”. “Es un tema que no se ha resuelto. Hasta el minuto no daría por resuelto nombres, ni candidaturas, ni bajadas ni subidas”, concluyó el mandamás de RN.

Así, después del hito de celebración de ayer, los líderes de los respectivos partidos se reunieron en el Tavelli de Las Condes con el objetivo de sellar el pacto de cara a las parlamentarias de fin de año. A pesar del optimismo reinante en horas de la mañana, para la tarde el panorama era algo más gris.

En la reunión no se logró un acuerdo ni se estuvo cerca de eso. Desde Evópoli acusan la falta de voluntad de negociación de la que ha dado cuenta la UDI y la indican como una de las principales piedras de tope. Así lo señaló Francisco Undurraga a Radio y Diario Universidad de Chile: “Por parte de la UDI no hay voluntad para negociar. RN ha demostrado querer hacer una coalición y no solo un pacto electoral. Lo que nos ofreció la UDI es aumentar un cupo más en Santiago y mantener toda su proposición, lo que indica que solo tendríamos posibilidades reales en 10 distritos, por lo que se hace muy poco probable considerar esa oferta como algo real”.

En tanto, el timonel del partido de Felipe Kast transparentó las intenciones de su colectividad de competir en unos 20 distritos “pero estamos en condiciones de rebajar en algo eso”. Sobre la forma de resolverlo aún no hay claridades, pero se ha esbozado la posibilidad de que sea el mismo Sebastián Piñera el que zanje el asunto.

“Todo es evaluable (para resolver el problema). Si el Presidente Piñera es requerido para solucionar el tema nosotros estamos disponibles para que así sea”, sentenció Undurraga.

Sobre esa posibilidad la UDI ha manifestado cierta reticencia. Jacqueline Van Rysselbergue señaló la semana pasada que “creemos que no es conveniente que Sebastián Piñera sea árbitro, porque sin duda todas las negociaciones son tensas y se generan a veces roces”. “Lo que pido, más allá de estar pidiendo públicamente la intervención del presidente, que creo que no es bueno, no es conveniente, no es razonable, creo que lo razonable es que los partidos seamos capaces de ponernos de acuerdo“.

Hoy día los líderes del PRI, RN, UDI y Evópoli volvieron a reunirse para desatar los nudos. No salió humo blanco de la instancia y al salir las declaraciones se dieron en tono ofuscado. Cristián Monckeberg, presidente de Renovación Nacional, deslizó la alternativa de que se estén poniendo intereses particulares por sobre los colectivos: “Hasta el minuto no se ha producido ese acuerdo, pero yo espero que prime la cordura en las horas que vienen. Tenemos Consejo General el sábado, hay que definir plantillas, en RN queremos ir en una lista y aquí lo que está primando no es el acuerdo, sino más bien cómo potenciar cada uno de los partidos y eso afecta el entendimiento global pero vamos a hacer lo posible para que eso se resuelva dentro de las próximas horas”.

En ese contexto, el pacto parlamentario de Chile Vamos está en duda. Eso sí, a diferencia de lo que sucede en la vereda del frente con la Nueva Mayoría, todas las colectividades de la oposición coinciden en lo imprescindible que es ir en un pacto que, como señaló Piñera durante la mañana del domingo “permita enfrentar la elección parlamentaria con una lista unitaria y enfrentar el próximo gobierno con unidad”.

Este 21 de agosto vence el plazo legal para inscribir las candidaturas parlamentarias.