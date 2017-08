Roxana Pey: “La gente en Aysén quiere representantes sin conflicto de interés”

La exrectora de la Universidad de Aysén conversó con Radio y Diario Universidad de Chile luego que se confirmara su candidatura al Parlamento y aseguró que esta postulación no es una reivindicación de su salida de la entidad académica. “Quiero que la región de Aysén recupere la confianza en sus representantes”, afirmó.

P. López y C. Medrano |Lunes 7 de agosto 2017 11:39 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la exrectora de la Universidad de Aysén se mostró satisfecha luego que se ratificara su postulación a la Cámara de Diputados por parte del Partido Comunista y aseguró que “estamos haciendo una propuesta para que la población de la región de Aysén recupere la confianza en sus representantes”.

Roxana Pey fue ratificada como candidata independiente, con apoyo del Partido Comunista, luego del pleno del partido que se realizó este domingo, donde se revisaron las opciones parlamentarias para las elecciones de noviembre próximo.

A juicio de la exautoridad académica, “hay un grado de decepción y una gran cantidad de problemas que persisten” y agregó que “existe un empeño en la región por encontrar representantes que no tengan conflictos de interés y que se mantengan leales a los intereses de la zona”.

En ese sentido, sin referirse a casos particulares, la ahora candidata a la Cámara Baja señaló que ha habido falta de interés de los representantes de la región por solucionar los problemas de la gente “la percepción es que no los han representado como corresponde desde dos perspectivas, una donde se han sabido casos donde hay presiones o compromisos que no corresponden y otras donde no se ha representado a las personas con la fuerza que se necesita”, señaló.

Para Roxana Pey, Aysén presenta particularidades especiales que necesitan de leyes específicas, sobre todo por la presencia de actividades industriales como la minería o la pesca que han provocado una serie de abusos en contra de los habitantes de la zona.

La exrectora tuvo palabras, además, para la tramitación de la reforma a la educación superior, donde si bien valoró algunos avances, criticó duramente la propuesta creada para las universidades estatales: “Con esto se pretende transformar a las universidades en una suerte de empresa y, al mismo tiempo, con carácter de repartición pública. Se le quita el carácter de comunidad que sirve para la transmisión del conocimiento. Me parece una estupidez”, sentenció.

Por último, la candidata a diputada advirtió que se transita hacia “algo distinto”, cifrando su esperanza en la mejora: “No será un camino fácil porque no están dadas las condiciones para plasmar fielmente lo que queremos, pero hoy en día la ciudadanía tiene más elementos desde donde elegir y creo que podemos avanzar”.