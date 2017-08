Esteban Maturana: “La violencia es inherente al trabajo en los servicios de salud”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Confusam, Esteban Maturana, confirmó la realización de un paro nacional de los trabajadores de consultorios, debido a los incumplimientos que ha tenido el gobierno en materias de seguridad.

Recordemos que este domingo, el presidente de la Confusam anunció la realización de un paro nacional de actividades para el próximo 22 de agosto. La protesta se realiza debido a las constantes agresiones que han sufrido los funcionarios de la organización en los centros de salud por parte de los usuarios.

En ese sentido, Maturana denunció que “la violencia es inherente al trabajo de los servicios de salud” y si bien se ha planteado este problema al gobierno “las autoridades no han hecho nada para solucionarlo”.

A juicio del dirigente sindical, son los funcionarios quienes sufren las consecuencias de las malas políticas del Ejecutivo “el problema es que la gente dispara donde no debe. Dispara contra la funcionaria que está detrás del mesón cuando se le dice al usuario que no hay hora, no le llega al alcalde, no le llega al director del servicio, no le llega a la Ministra, somos nosotros quienes reciben la molestia de los usuarios, los insultos, los golpes”, señaló.

Maturana explicó que lo que demandan de parte de las autoridades es un plan de protección de los funcionarios, en esa línea, el presidente de la Confusam agregó que “nos ofrecen reuniones con funcionarios de rango intermedio, que no tienen capacidad de solucionar nada, por eso hemos mantenido la postura de mantener la movilización”.

En otras materias que conciernen a la entidad que dirige, Maturana se refirió a la decisión de la Confusam de permanecer en la CUT. Al respecto el dirigente sostuvo que optaron por mantener una disidencia crítica en vez del paralelismo “La pregunta es ‘ya la Confusam se va de la CUT’ ¿qué vamos a hacer?, las experiencias de paralelismo en Chile han sido nefastas, por eso decidimos mantener nuestra postura sumamente crítica a la falta de transparencia y democracia en la CUT, pero desde dentro”.

Por último, Esteban Maturana se refirió a la decisión de adherir a la campaña por la moratoria de los Tratados de Libre Comercio. Al respecto, el dirigente señaló que “uno de nuestros objetivos es mejorar las condiciones de la salud pública y para eso creemos que Chile necesita un modelo económico distinto”.

Siguiendo esa idea Maturana complementó argumentando que “un país soberano e independiente debe tener un modelo destinado a mejorar las condiciones de vida de las personas y en ese sentido el nuestro es un desastre”.