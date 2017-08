Francisco Figueroa: “Mayol no está siendo vetado del Frente Amplio”

Luego que el ex precandidato presidencial del Frente Amplio Alberto Mayol acusara que fuerzas del Frente Amplio quieren vetarlo de la competencia por el Distrito 10 (que agrupa las comunas de Santiago, San Joaquín, La Granja, Ñuñoa, entre otras) y que en el fondo buscan fracturar al referente, distintos integrantes de la coalición se pronunciaron al respecto.

Cristián Cuevas, miembro de la mesa ejecutiva de Nueva Democracia hizo un llamado a la prudencia a todas las fuerzas que componen el Frente Amplio, al mismo tiempo que aseguró que esta situación “no habla bien” del conglomerado ya que están cayendo en las mismas prácticas políticas que han criticado, toda vez que, a su juicio, hay espacios para incorporar a Mayol en la carrera parlamentaria.

Por lo mismo, Cuevas llamó a velar “por el interés superior del Frente Amplio” y dejar las disputas a través de la prensa. Además, el ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre aseguró que no se debe tener temor a la competencia, en alusión a una eventual inquietud de Giorgio Jackson de perder la diputación del Distrito 10.

“Los que somos libres de verdad no podemos tener miedo a la competencia. En ese sentido, hacerse valer por el trabajo, por la trayectoria, por la disposición a construir la unidad de la diversidad y desterrar los fantasmas que algunos estarán asustados, pero yo por lo menos entiendo poner la política al centro y poner al Frente Amplio, y no la cuenta pequeña que no ayuda en nada”.

Cuevas planteó la necesidad de generar un gran acuerdo al interior del Frente Amplio que facilite la competencia “en igualdad de condiciones” de todos quienes tengan aspiraciones parlamentarias en el Distrito 10, y de esta manera poder proyectar al referente como un espacio de consensos.

“Si están los espacios, si están los cupos para poder facilitar su incorporación, bienvenido, dediquémonos a hacer la gran política y no esta cuestión a veces miserable que por la falta de experiencia de algunos le interesa de sobremanera resaltar. Entonces, yo invitaría, más bien, a quienes tienen las posibilidades de resolver esto en el Distrito 10, a todas las fuerzas políticas y al Frente Amplio a construir un gran acuerdo que permita que todas las sensibilidades y que todas las candidaturas puedan competir en igualdad de condiciones, y que obviamente Alberto tiene una gravitación importante, y bueno que sea el ciudadano quien decida, finalmente”.

Francisco Figueroa, candidato a diputado por el Distrito 10 fue enfático en señalar que Mayol “no está siendo vetado por el Frente Amplio”, ya que tiene un cupo en el distrito cedido por el Partido Igualdad, lo que pasa, señala, es que el sociólogo quiere un cupo en el subpacto de RD o en el Partido Verde, cuestión que, desde su punto de vista vulnera la estrategia del Frente para que todos los partidos de referente puedan ser partícipes de la estrategia parlamentaria: “Me parece que no ha sido muy honesto Alberto al hablar de veto”.

Figueroa reconoció que existe “molestia generalizada” con la actitud de Mayol en el Frente Amplio, porque estaría poniendo en entredicho la proyección misma del referente como una instancia capaz de alcanzar acuerdos a partir de la diversidad que representan, “por lo tanto Alberto tiene que ofrecer una explicación razonable de por qué está haciendo todo este escándalo”.

“El Frente Amplio le ha propuesto alternativas a Alberto, y hemos recibido de vuelta todas estas declaraciones a través de la prensa. Mayol insiste en mandar mensajes a través de la prensa al Frente Amplio, entonces quien tiene que cambiar aquí la forma de comportamiento creo que es Alberto. De parte del Frente Amplio ha existido la disposición a pensar una forma, y él tiene un deber como figura nacional, él viene de una primaria que lo hizo ser un dirigente del Frente Amplio ante todo el país, por lo tanto ese es el deber que tiene”

El ex vicepresidente de la FECh aseguró que no hay ninguna posibilidad de quiebre al interior del Frente Amplio ya que ninguna de las 13 organizaciones que lo componen apoyan “su aventura por entrar al Distrito 10 como lo está proponiendo”, aseguró.

“El consenso hoy día es plantearle a él que se ponga a disposición, eso no quiere decir que no termine, eventualmente, como candidato del Distrito 10, de hecho ya le ofreció un cupo, entonces cuando amenaza con un quiebre yo preguntaría ¿con quién?, ¿con la gente que no está en el Frente Amplio y está trabajando con él? Eso no sería un quiebre del Frente Amplio”.

Durante esta jornada se dio a conocer una carta firmada por más de cien militantes de Revolución Democrática en la cual piden que el partido trabaje “laboriosamente” para evitar la candidatura de Alberto Mayol por el Distrito 10, y así defender la postulación de Natalia Castillo ya que la sola presentación del sociólogo a las elecciones “merma casi definitivamente” las opciones de la abogada.

Finalmente, fuentes al interior de Revolución Democrática plantean que esta presentación realizada por Mayol, en cualquier caso si es aceptada o rechazada, de todas maneras le beneficia porque o logra su cometido de ser nominado como candidato en las condiciones que él pide, o en caso contrario se puede presentar ante la opinión pública como una víctima de las maquinarias del Frente Amplio, aseguraron.